Coahuila: se incorporan 21 nuevos pensionados a la nómina de la Dipetre en marzo

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/ 13 marzo 2026
    Coahuila: se incorporan 21 nuevos pensionados a la nómina de la Dipetre en marzo
    La Dipetre incorporó a 21 nuevos pensionados del sector educativo tras la firma de actas de comparecencia correspondiente a marzo; la institución aseguró que mantiene estabilidad financiera y pagos al día para los beneficiarios. MANUEL RODRÍGUEZ
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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Aseguran viabilidad financiera y cumplimiento del 100% en los pagos al magisterio

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) llevó a cabo la firma de actas de comparecencia del mes de marzo, integrando a 21 nuevos beneficiarios. Osvaldo Aguilar, director general de la institución, confirmó que estos trabajadores formalizaron su derecho al retiro.

”Tuvimos la junta de firmas de actas de comparecencia del mes de marzo. Fueron 21 compañeras y compañeros que hacen valer su derecho para ser jubilados, beneficiarios de pensión o pensionados de manera anticipada”, explicó el funcionario.

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El grupo de nuevos pensionados incluye a trabajadores manuales, administrativos, docentes y directivos que cumplieron con los requisitos de ley. Con esta incorporación, la nómina de la Dipetre suma un monto aproximado de 300,000 pesos mensuales adicionales.

Aguilar destacó que en lo que va del año se han sumado cerca de 100 personas a la nómina estatal. Al respecto, señaló que se tiene “la obligación de darle viabilidad y atención a cada uno de ellos” mediante reuniones previas de seguimiento.

El director subrayó que la estabilidad financiera de la institución es posible gracias al respaldo del Ejecutivo estatal. “Tenemos esta condición financiera gracias al gran compromiso de nuestro gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas”, afirmó Osvaldo Aguilar.

Asimismo, resaltó que el equipo financiero del estado trabaja para reconocer la trayectoria y dedicación de los trabajadores. El objetivo es “hacer prevalecer los compromisos que nos obliga la ley, pero también el compromiso moral para reconocer los años de servicio”.

Finalmente, el titular de la Dipetre aseguró que actualmente no existen adeudos con los beneficiarios del sistema educativo. “Al día de hoy no tenemos algún retraso con los pagos; tenemos la condición de cubrir y cumplir al 100% los pagos”, puntualizó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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