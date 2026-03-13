Coahuila lidera el robo a trenes en el país: crimen asalta uno cada tres horas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 marzo 2026
    Coahuila lidera el robo a trenes en el país: crimen asalta uno cada tres horas
    El robo a trenes ocurre en promedio cada tres horas en el país. CORTESÍA

Coahuila concentra casi el 15% de los robos a trenes registrados en México en los últimos cinco años, delito que ocurre en promedio cada tres horas en el país

Coahuila se posiciona como la entidad con mayor número de robos a trenes en el país, de acuerdo con registros oficiales que revelan la magnitud de un delito que ocurre con una frecuencia alarmante en México.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública analizados por el diario Milenio indican que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2025 se denunciaron 17 mil 176 robos a trenes en territorio nacional.

La cifra equivale a ocho asaltos diarios, es decir, uno cada tres horas en promedio, lo que convierte a este delito en uno de los más recurrentes en las rutas ferroviarias del país.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Víctor Vega de los Santos, histórico líder obrero de Monclova, por dengue hemorrágico

COAHUILA, EL MÁS AFECTADO

Dentro de este panorama, Coahuila encabeza la lista de entidades con mayor incidencia, al concentrar 14.8 por ciento de todos los robos a trenes registrados en México.

Después de Coahuila se ubican Sonora, con 12.5 por ciento, seguido por Guanajuato con 12 por ciento, y Jalisco, que acumula 11.44 por ciento.

En conjunto, estos cuatro estados concentran más de la mitad de los robos a trenes reportados en el país, lo que refleja una fuerte concentración del fenómeno en corredores estratégicos de transporte de mercancías.

GOLPES RÁPIDOS A MERCANCÍA VALIOSA

Especialistas en seguridad pública advierten que este tipo de delitos suele estar vinculado con grupos del crimen organizado, que realizan operativos rápidos y especializados para apoderarse de mercancía de alto valor.

El investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés explica que las organizaciones criminales han encontrado en los trenes una oportunidad para obtener ganancias importantes mediante el robo de productos que posteriormente pueden ser revendidos en el mercado ilegal.

“Muchas compañías han optado por transportar mercancías por tren por razones de seguridad y eficiencia. Sin embargo, eso también ha convertido a las vías ferroviarias en objetivos para grupos criminales, que buscan interceptar cargamentos específicos”, señaló el especialista.

De acuerdo con el análisis, las bandas delictivas no actúan al azar. En muchos casos, los robos se realizan tras obtener información sobre la carga que transportan los vagones.

Esto les permite seleccionar trenes con mercancías particularmente valiosas, como electrodomésticos, combustibles o productos industriales, lo que incrementa la rentabilidad de los asaltos.

“En ocasiones el crimen organizado logra infiltrarse entre trabajadores del sector ferroviario o recibe información sobre los cargamentos, lo que facilita ataques focalizados”, explicó el investigador.

El mapa de incidencia revela que los robos se concentran principalmente en corredores ferroviarios que conectan el centro y el Pacífico del país con el norte, rutas clave para el transporte de mercancías hacia la frontera.

Paradójicamente, varios de los estados con mayor incidencia de este delito no son necesariamente los que registran el mayor volumen de tránsito ferroviario, lo que sugiere que el crimen organizado prioriza zonas donde puede operar con mayor facilidad o menor riesgo.

Ante este escenario, especialistas señalan la necesidad de fortalecer la vigilancia en vías férreas, mejorar los sistemas de monitoreo de carga y reforzar la coordinación entre autoridades de seguridad y empresas ferroviarias para frenar un delito que se ha vuelto cada vez más frecuente en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos
Trenes

Localizaciones


Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan B electoral

Plan B electoral
true

Caras vemos. Lo demás no lo sabemos
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Antonio Nerio informó que el Municipio iniciará la licitación para la construcción de la fosa 8 del relleno sanitario, obra que permitirá ampliar la capacidad del sitio actual durante los próximos años.

Saltillo proyecta nuevo relleno sanitario ante fin de vida útil del actual sistema
(IMAGEN ILUSTRATIVA) Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente y se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.

Avión cisterna de EU se estrella en Irak durante ofensiva contra Irán
Castillo aporta versatilidad al esquema defensivo de Dinos al desempeñarse como linebacker y defensive end.

Dinos de Saltillo anuncia el regreso de Diego Castillo para la temporada 2026 de la LFA
true

La forma en que Trump hace negocios con el mundo puede costarnos caro
El flujo de crudo se reduce a un mínimo histórico debido a la intensificación del conflicto y las amenazas a la seguridad de la navegación.

La guerra en Irán causa la mayor interrupción petrolera de la historia, según agencia de energía