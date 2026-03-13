Coahuila lidera el robo a trenes en el país: crimen asalta uno cada tres horas

Coahuila se posiciona como la entidad con mayor número de robos a trenes en el país, de acuerdo con registros oficiales que revelan la magnitud de un delito que ocurre con una frecuencia alarmante en México.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública analizados por el diario Milenio indican que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2025 se denunciaron 17 mil 176 robos a trenes en territorio nacional.

La cifra equivale a ocho asaltos diarios, es decir, uno cada tres horas en promedio, lo que convierte a este delito en uno de los más recurrentes en las rutas ferroviarias del país.

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COAHUILA, EL MÁS AFECTADO

Dentro de este panorama, Coahuila encabeza la lista de entidades con mayor incidencia, al concentrar 14.8 por ciento de todos los robos a trenes registrados en México.

Después de Coahuila se ubican Sonora, con 12.5 por ciento, seguido por Guanajuato con 12 por ciento, y Jalisco, que acumula 11.44 por ciento.

En conjunto, estos cuatro estados concentran más de la mitad de los robos a trenes reportados en el país, lo que refleja una fuerte concentración del fenómeno en corredores estratégicos de transporte de mercancías.

GOLPES RÁPIDOS A MERCANCÍA VALIOSA

Especialistas en seguridad pública advierten que este tipo de delitos suele estar vinculado con grupos del crimen organizado, que realizan operativos rápidos y especializados para apoderarse de mercancía de alto valor.

El investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés explica que las organizaciones criminales han encontrado en los trenes una oportunidad para obtener ganancias importantes mediante el robo de productos que posteriormente pueden ser revendidos en el mercado ilegal.

“Muchas compañías han optado por transportar mercancías por tren por razones de seguridad y eficiencia. Sin embargo, eso también ha convertido a las vías ferroviarias en objetivos para grupos criminales, que buscan interceptar cargamentos específicos”, señaló el especialista.

De acuerdo con el análisis, las bandas delictivas no actúan al azar. En muchos casos, los robos se realizan tras obtener información sobre la carga que transportan los vagones.

Esto les permite seleccionar trenes con mercancías particularmente valiosas, como electrodomésticos, combustibles o productos industriales, lo que incrementa la rentabilidad de los asaltos.

“En ocasiones el crimen organizado logra infiltrarse entre trabajadores del sector ferroviario o recibe información sobre los cargamentos, lo que facilita ataques focalizados”, explicó el investigador.

El mapa de incidencia revela que los robos se concentran principalmente en corredores ferroviarios que conectan el centro y el Pacífico del país con el norte, rutas clave para el transporte de mercancías hacia la frontera.

Paradójicamente, varios de los estados con mayor incidencia de este delito no son necesariamente los que registran el mayor volumen de tránsito ferroviario, lo que sugiere que el crimen organizado prioriza zonas donde puede operar con mayor facilidad o menor riesgo.

Ante este escenario, especialistas señalan la necesidad de fortalecer la vigilancia en vías férreas, mejorar los sistemas de monitoreo de carga y reforzar la coordinación entre autoridades de seguridad y empresas ferroviarias para frenar un delito que se ha vuelto cada vez más frecuente en México.