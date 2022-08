El legislador no afirmó ni negó que se pasaría de inmediato a la bancada de Morena y de momento estará como diputado independiente

Torreón, Coahuila.- Desde la sede de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, Shamir Fernández Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, anunció este jueves su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual actualmente militaba.

Fernández Hernández, originario de Torreón, a la fecha representa al Distrito VI, con cabecera en su ciudad natal.

En su discurso durante la conferencia de prensa dijo que ya no está de acuerdo con la manera en la que actualmente actúa la dirigencia de su partido.

Señaló que no se retira del Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque tenga alguna intención de aspirar a otro cargo de elección popular, aunque no afirmó ni negó que se pasaría de inmediato a la bancada de Morena, pero aclaró que no es su intención quedarse como diputado independiente.

Ante el cuestionamiento sobre si se va a Morena, y que su salida no sea por convicción sino por interés, respondió: “Mi convicción es ayudar a la gente. Si algún partido tiene esas mismas características, me estaré sumando.”.

“El PRI es un partido que ha perdido sus principios y valores, en este momento no comparto las decisiones de la dirigencia nacional, que siempre antepone los interese de unos cuantos a su militancia, que es la mayor riqueza del priismo, cometiendo el grave error de escuchar a las voces de los liderazgos, que piden un cambio para regresar a las bases y ser autocríticos”, dijo el legislador federal.

Afirmó que ha militado por 25 años en el PRI y que, a su parecer, en este momento no comparte con la Dirigencia Nacional.

“No soy el único priista que está en desacuerdo con lo que pasa en el partido, muchísimos. Hoy me toca a mí comentarlo, pero estoy seguro que muchos no tienen la oportunidad de hacerlo”, apuntó.

El Revolucionario Institucional es un partido que hoy se ha desviado de sus ideales, principios y valores a los cuales yo dediqué mi vida, aseveró: “Es por eso que en un acto de congruencia, he tomado la decisión de presentar mi renuncia de manera irrevocable, como militante del PRI y por ende del grupo parlamentario”.