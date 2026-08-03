Coahuila suma casi 10 mil empleos formales en el primer semestre de 2026: Manolo Jiménez

El mandatario estatal detalló que únicamente en junio se registraron mil 475 nuevos empleos formales, resultado que, afirmó, refleja la fortaleza del desarrollo industrial y la confianza de las empresas para invertir en la entidad.

Coahuila acumuló 9 mil 742 nuevos empleos formales durante el primer semestre de 2026, cifra que coloca a la entidad entre las diez con mayor generación de puestos de trabajo en el país, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Destacó que este crecimiento representa mayores oportunidades para las familias coahuilenses, al traducirse en empleos con seguridad social, prestaciones de ley, estabilidad laboral y mejores ingresos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Coahuila también ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con una tasa del 65.8 por ciento, superior al promedio nacional de 45.2 por ciento, lo que significa que siete de cada diez trabajadores cuentan con un empleo formal.

Jiménez Salinas señaló que la participación de las mujeres en el mercado laboral continúa fortaleciéndose, ya que más de la mitad cuenta con un empleo formal, mientras que la entidad también se mantiene como líder nacional en acceso de los jóvenes a este tipo de oportunidades laborales.

“Coahuila trabaja todos los días para mantener un clima de seguridad y certeza, que permite atraer inversiones y generar empleos de calidad. Al mismo tiempo, seguimos impulsando la capacitación y la inclusión laboral en todas las regiones”, expresó el gobernador.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, atribuyó estos resultados a una política laboral basada en el diálogo y la coordinación entre los distintos sectores, mediante acciones como las Ferias de Empleo, programas de capacitación y estrategias de inclusión laboral como Abriendo Espacios.