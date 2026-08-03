Coahuila suma casi 10 mil empleos formales en el primer semestre de 2026: Manolo Jiménez

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    Coahuila suma casi 10 mil empleos formales en el primer semestre de 2026: Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas atribuyó los resultados a la confianza empresarial y la llegada de inversiones. CORTESÍA

En junio se registraron mil 475 nuevos puestos de trabajo, consolidando el crecimiento laboral de la entidad

Coahuila acumuló 9 mil 742 nuevos empleos formales durante el primer semestre de 2026, cifra que coloca a la entidad entre las diez con mayor generación de puestos de trabajo en el país, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mandatario estatal detalló que únicamente en junio se registraron mil 475 nuevos empleos formales, resultado que, afirmó, refleja la fortaleza del desarrollo industrial y la confianza de las empresas para invertir en la entidad.

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Destacó que este crecimiento representa mayores oportunidades para las familias coahuilenses, al traducirse en empleos con seguridad social, prestaciones de ley, estabilidad laboral y mejores ingresos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Coahuila también ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con una tasa del 65.8 por ciento, superior al promedio nacional de 45.2 por ciento, lo que significa que siete de cada diez trabajadores cuentan con un empleo formal.

Jiménez Salinas señaló que la participación de las mujeres en el mercado laboral continúa fortaleciéndose, ya que más de la mitad cuenta con un empleo formal, mientras que la entidad también se mantiene como líder nacional en acceso de los jóvenes a este tipo de oportunidades laborales.

“Coahuila trabaja todos los días para mantener un clima de seguridad y certeza, que permite atraer inversiones y generar empleos de calidad. Al mismo tiempo, seguimos impulsando la capacitación y la inclusión laboral en todas las regiones”, expresó el gobernador.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, atribuyó estos resultados a una política laboral basada en el diálogo y la coordinación entre los distintos sectores, mediante acciones como las Ferias de Empleo, programas de capacitación y estrategias de inclusión laboral como Abriendo Espacios.

$!Empresas siguen eligiendo a Coahuila para traer sus inversiones.
Empresas siguen eligiendo a Coahuila para traer sus inversiones. CORTESÍA

Asimismo, recordó la reciente firma del Pacto Coahuila, acuerdo que reúne a empresarios, sindicatos, gobierno, instituciones académicas y sociedad civil para fortalecer las condiciones laborales y promover el desarrollo económico del estado.

Finalmente, el gobernador reiteró que su administración continuará impulsando la atracción de inversiones, la creación de empleos formales y el fortalecimiento del bienestar de las familias en todas las regiones de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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