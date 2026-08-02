Coahuila lidera rankings nacionales de aprobación; Manolo Jiménez destaca entre los mandatarios mejor calificados

Los estudios realizados por Polls.mx, Emotegia, Massive Caller y GobernArte colocan al mandatario coahuilense en los primeros lugares de evaluación ciudadana, con niveles de aprobación que superan el 63 por ciento y alcanzan hasta 70.5 por ciento en algunas mediciones.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se mantiene como uno de los mandatarios estatales con mayor respaldo ciudadano del país, de acuerdo con diversas mediciones nacionales publicadas durante julio y los primeros días de agosto de 2026.

De acuerdo con el Ranking de Aprobación de Gobernaturas de Polls.mx, correspondiente a julio de 2026, Manolo Jiménez se ubicó en la primera posición nacional con una aprobación de 63.8 por ciento, por encima de Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, quien registró 61.5 por ciento, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, con 60.7 por ciento.

La medición de Polls.mx utiliza un modelo estadístico que concentra resultados de distintas encuestas aplicadas en las 32 entidades del país para establecer una evaluación comparativa del desempeño de los gobiernos estatales.

Además, la Encuesta Nacional sobre el Desempeño de los Gobiernos Estatales de Emotegia, Investigaciones y Consultoría, ubicó a Coahuila en el primer lugar nacional en aprobación gubernamental, con un resultado de 69.88 por ciento, seguido por San Luis Potosí con 69.62 por ciento y Chiapas con 68.96 por ciento.

Dentro de los indicadores estatales, Emotegia reportó que el Gobierno de Manolo Jiménez mantiene una aprobación promedio de 69.8 por ciento entre la población coahuilense. El estudio también señaló que 63.77 por ciento de las personas que utilizaron servicios médicos públicos expresaron satisfacción con la atención recibida, mientras que 63.09 por ciento percibe mejoras en su comunidad y 39.42 por ciento considera que su economía familiar tuvo avances durante el último año.

A estos resultados se sumó la medición de Massive Caller, que nuevamente colocó al gobernador de Coahuila en el primer lugar nacional de aprobación ciudadana, destacando la percepción positiva sobre temas como seguridad, crecimiento económico, empleo, infraestructura y programas sociales.

Por su parte, GobernArte posicionó a Jiménez Salinas en la primera posición del país con 70.5 por ciento de aprobación, seguido por Samuel García, gobernador de Nuevo León, con 70.2 por ciento, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 70.1 por ciento.

Asimismo, la más reciente evaluación del Ranking de Aprobación de Gobernadores de Casa Mitofsky ubicó al mandatario coahuilense dentro del grupo de los cinco gobernadores mejor evaluados a nivel nacional.