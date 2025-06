¿Por qué Saltillo no se ‘bebe’ el mensaje sobre el agua? El esténcil que desnudó la crisis

Un esténcil puso de vuelta el tema del agua en Saltillo. Adiós al “fueron 20 personas”, “son manipulados políticos” y más excusas referentes a las manifestaciones contra el tratamiento del agua en Saltillo. El arte volvió a tener sentido en la capital de Coahuila.



¿POR QUÉ IMPORTA EL TEMA DEL AGUA EN SALTILLO?

“Te acabarás mi agua” es la preocupación de fondo. No las formas, no las excusas. ¿Y si escuchamos un poco el problema?



En el último mes, las quejas han sido por el corte de agua. En este contexto, destacó la evolución de una distribuidora. La situación se aclaró, pero más allá de distribuidora, saqueadora o no... Hay una preocupación latente que merece ser escuchada. Por eso el reclamo, por eso las manifestaciones. ¿Por qué los cortes? ¿Por qué la afectación directa? ¿Qué pensar con señales ambiguas?



La campaña oficial: “Cuida mi agua”, “te vas acabar mi agua” es el sentido de la última campaña de Agsal.

La realidad ciudadana: ¿Y si empezamos por observar más allá del ciudadano de a pie? Aquel que por más que se niegue a aceptar popotes para no dañar a las tortugas , sigue viviendo en un espacio donde no se señala a la industria.

ARTE PUNTUAL EN SALTILLO

¡Emoción colectiva! Por eso Any Martínez conectó. Porque contextualizó una referencia general con un problema, con algo que suena absurdo y real. Quizá no se ha comunicado oficialmente bien, quizá la comunicación oficial es para entenderse a sí mismos. La comunicación clave viene de la retroalimentación de verse, en las dudas del otro ¿justifican o escuchan?<



Más allá de respuestas precipitadas, reacciones, más allá de discursos... Lo que Any hizo fue conectar con un sentir propio y que por ende conectó con los demás.



¿Y si en lugar de enfocarse en responder lo que sea... hacen una pausa para escuchar?



SPOILER: En el verdadero sentir, están las respuestas. Si no se atienden, la duda seguirá... creciendo. Y la culpa no es de Any, su única “condena” fue conectar con el sentir colectivo. ¿Qué otras señales hacen falta para comprender el sentido de la duda?



LinkedIn: Karla Guadarrama

Tengo un Blog: Bendita Terquedad