Coahuila y 4 estados más no distribuirán libros de la SEP; AMLO: ‘actúan de manera sectaria y politiquera’

El secretario de Educación de Coahuila , Francisco Saracho Navarro, informó que el estado no distribuirá los libros hasta que exista una resolución de los procesos legales. “ Hasta este momento no los vamos a entregar a las supervisiones hasta que él determine todos los instrumentos jurídicos que nosotros podemos tener para hacerlos valer”, señaló el funcionario.

“Vamos a solicitar la oficialización de los programas de estudios, para que nos permitan dar una opinión fértil y calificada de los expertos, y sobre todo vamos a analizar los libros de texto en el área de oportunidad para el mejoramiento y enriquecimiento”, añadió.

Así mismo, informó que Coahuila diseñará para las materias de Español y Matemáticas, material adicional para complementar la enseñanza.

Hasta el momento se encuentran resguardados en bodegas un millón 700 mil libros, que constituyen el 85 por ciento de los que el estado requiere para todas las escuelas.

Los otros estados que se mantienen firmes en no distribuir los nuevos libros de texto son Jalisco, Chihuahua y Yucatán; Guanajuato planea complementar las enseñanzas con su propio material suplementario y Durango no tiene planes de detener la distribución.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló el día lunes 7 de agosto, que la negativa ante la distribución de los libros no tiene que ver con su contenido, sino con un tema administrativo. “En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco”, añadió.

Dejó en claro que su administración acatará el mandato del Poder Judicial en cuanto terminen los procesos. El estado cuenta con recursos para continuar con las clases en todos los niveles escolares, en caso de determinarse que los libros no deben de llegar a los alumnos, ya que el estado cuenta con un proyecto educativo estatal que se alinea a los postulados del gobierno federal.

El secretario de Educación del estado de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar, le dijo a EL UNIVERSAL, que los libros que llegaron han sido resguardados en bodegas hasta que se emitan “nuevas instrucciones del gobierno federal”.

Chihuahua, que fue la primera entidad en negarse a distribuir el nuevo material por parte de la Gobernadora, Maru Campos, perteneciente al grupo político PAN, dejó en claro la semana pasada que su estado no repartirá libros que considera “basura”.

Así como informó que el estado buscará diversas formas para que los estudiantes de nivel básico sigan recibiendo educación durante el ciclo escolar.

En Guanajuato, la Secretaría de Educación, a cargo de Jorge Enrique Hernández Meza, apoyó la distribución del nuevo material en las escuelas de educación básica del estado. El material será complementado con los libros del año pasado, así como cuadernillos de Español y Matemáticas para complementar.