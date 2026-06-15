Colaboración entre Monterrey y Saltillo permite identificar a presunto ‘montachoques’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un hombre de 34 años fue arrestado tras agredir a un policía municipal en Monterrey. Autoridades investigan su presunta participación en al menos dos casos de “montachoques” registrados en Saltillo
MONTERREY, NL.- Un sujeto fue detenido por agredir a un oficial municipal de Monterrey y, al revisar su estatus, se presume que es un “montachoques” que ha participado en por lo menos dos incidentes de este tipo en Saltillo, Coahuila.
La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey informó este lunes sobre la detención del presunto identificado como Gabino Eduardo J., de 34 años.
Los hechos se registraron en calles de la colonia Estrella, en el cruce de Altamisa y avenida Los Astros, en el referido municipio.
Oficiales regios realizaban labores de vigilancia cuando observaron al masculino a bordo de un vehículo GAC GS3 color azul, con placas de circulación RYM-924-C, realizando maniobras peligrosas y a punto de ocasionar un accidente.
Ante la situación, los agentes le pidieron que se detuviera; sin embargo, comenzó a agredir a un oficial para después subir a la unidad e intentar darse a la fuga, aunque finalmente fue detenido.
“Al checar el estatus del ahora detenido, se presume que realiza actividades conocidas como ‘montachoques’, ya que dicho vehículo tiene reporte de participar en dos incidentes de este tipo en la ciudad de Saltillo, Coahuila”, precisó la autoridad regiomontana.
Con base en una colaboración con autoridades de Saltillo, se obtuvo información relacionada con los ilícitos que presuntamente habría cometido el hombre.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.