Colaboración entre Monterrey y Saltillo permite identificar a presunto ‘montachoques’

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    Colaboración entre Monterrey y Saltillo permite identificar a presunto ‘montachoques’
    El presunto “montachoques” fue detenido en Monterrey tras agredir a un oficial municipal. CORTESÍA

Un hombre de 34 años fue arrestado tras agredir a un policía municipal en Monterrey. Autoridades investigan su presunta participación en al menos dos casos de “montachoques” registrados en Saltillo

MONTERREY, NL.- Un sujeto fue detenido por agredir a un oficial municipal de Monterrey y, al revisar su estatus, se presume que es un “montachoques” que ha participado en por lo menos dos incidentes de este tipo en Saltillo, Coahuila.

La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey informó este lunes sobre la detención del presunto identificado como Gabino Eduardo J., de 34 años.

Los hechos se registraron en calles de la colonia Estrella, en el cruce de Altamisa y avenida Los Astros, en el referido municipio.

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$!Autoridades investigan su posible participación en al menos dos incidentes registrados en Saltillo.
Autoridades investigan su posible participación en al menos dos incidentes registrados en Saltillo. CORTESÍA

Oficiales regios realizaban labores de vigilancia cuando observaron al masculino a bordo de un vehículo GAC GS3 color azul, con placas de circulación RYM-924-C, realizando maniobras peligrosas y a punto de ocasionar un accidente.

Ante la situación, los agentes le pidieron que se detuviera; sin embargo, comenzó a agredir a un oficial para después subir a la unidad e intentar darse a la fuga, aunque finalmente fue detenido.

$!La detención se logró luego de que el conductor realizara maniobras peligrosas e intentara escapar de los policías municipales.
La detención se logró luego de que el conductor realizara maniobras peligrosas e intentara escapar de los policías municipales. CORTESÍA

“Al checar el estatus del ahora detenido, se presume que realiza actividades conocidas como ‘montachoques’, ya que dicho vehículo tiene reporte de participar en dos incidentes de este tipo en la ciudad de Saltillo, Coahuila”, precisó la autoridad regiomontana.

Con base en una colaboración con autoridades de Saltillo, se obtuvo información relacionada con los ilícitos que presuntamente habría cometido el hombre.

$!El vehículo que conducía el detenido cuenta con reportes relacionados con incidentes de presuntos “montachoques” en Coahuila.
El vehículo que conducía el detenido cuenta con reportes relacionados con incidentes de presuntos “montachoques” en Coahuila. CORTESÍA

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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