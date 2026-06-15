Colaboración entre Monterrey y Saltillo permite identificar a presunto ‘montachoques’

MONTERREY, NL.- Un sujeto fue detenido por agredir a un oficial municipal de Monterrey y, al revisar su estatus, se presume que es un “montachoques” que ha participado en por lo menos dos incidentes de este tipo en Saltillo, Coahuila.

La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey informó este lunes sobre la detención del presunto identificado como Gabino Eduardo J., de 34 años.

Los hechos se registraron en calles de la colonia Estrella, en el cruce de Altamisa y avenida Los Astros, en el referido municipio.