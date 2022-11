Colectivos feministas de Torreón entregan a secretario de Salud antigalardón ‘Don Pancho’

Se eligió al secretario de Salud por ser “negligente, omiso, indolente y no responder a peticiones urgentes de atención”

Ariadne Lamont, miembro de Activistas Feministas de La Laguna y activista por los derechos de mujeres, niñas y niños, indicó que a través de redes sociales lanzaron la segunda convocatoria para que las mujeres de la región pudieran nominar al “macho más letal y ponzoñoso de Coahuila” , y ella postuló al secretario porque además, lo señaló de no responder a comunicados, mensajes o peticiones urgentes, por sus nulos resultados para reducir el embarazo infantil y adolescente y no estar pendiente de la capacitación de los médicos del sector en cuando a las normas 046 y 047, relacionado con el aborto .

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres , se conmemoró la segunda entrega del antigalardón “Don Pancho”, en donde se eligió al secretario de Salud por ser “negligente, omiso, indolente y no responder a peticiones urgentes de atención” .

Fue el jurado “Las notables” quienes eligieron al perfil ganador. Sobre el caso del secretario de Salud, Ariadne Lamont mencionó que hay un fracaso en las políticas públicas relacionadas con el embarazo adolescente e infantil, además de que citó casos en los que se le alertó de situaciones especiales y no hizo nada.

“Una niña, su mamá había muerto, la niña estaba enferma; de una familia de escasos recursos y la llevan al Hospital General y no tenía mejoras. Iba avanzando los días y la niña se iba como paralizando. Buscamos al secretario y no respondió. La familia se desespera, la llevan al Seguro social y muere con un diagnóstico diferente”, narró la activista.

Además del secretario de Salud, entre los nominados al anitgalardón estaban Rubén “N”, un exfuncionario acusado de ejercicio indebido de la función pública, señalado presuntamente de enviar fotos de desnudos a mujeres. También estuvo nominado Roberto “N”, un artista plástico de la región, señalado de ser un presunto estafador, engañar a mujeres, ejercer violencia emocional y presuntamente robar el trabajo de mujeres.

Así mismo, se nominó a Francisco Ismael “N”, un sustractor de menor y prófugo de la justicia. Esta persona fue nominada por su expareja, Nallely, quien contó que tiene casi cuatro años sin ver a su hija. Y por último, la señora Perla postuló a Gabriel “N”, un extrabajador del Seguro Social denunciado por presunto abuso sexual de un menor de 2 años.

Mujeres, víctimas directas de estos “machos”, relataron las causas por las que nominaron a estos hombres. “Tengo dos años luchando porque se haga justicia. Mi hijo fue manipulado con violencia y amenazas. (Gabriel) me prometió con mentiras que cuidaría de mi hijo para que no lo llevara a una guardería y abusó de él. Es buscado por la Fiscalía y no han podido dar con su paradero”, contó la señora Perla, sobre “el macho” que presentó.

Nallely, madre víctima, postuló a su expareja Francisco Ismael y al exfuncionario Rubén. “A mi hija que no la veo desde hace casi cuatro años. La retiene, la oculta y todo por ser un macho. Se ha valido de que es una persona que tiene fuertes recursos económicos. Ha comprado voluntades en el la Fiscalía y Poder Judicial. Y me ha perjudicado en una pronta recuperación de mi hija”, relató.

La activista Ariadne Lamont comentó que se necesita reflexionar sobre el machismo y el daño a las mujeres, pues consideró que está muy naturalizado y se requiere hacerlo visible. Por ese motivo, dijo, han recurrido a la sátira e ironía.