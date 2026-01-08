Colegio de Notarios de Coahuila renueva dirigencia: eligen a Francisco Aguirre Sánchez

    La nueva dirigencia se reunió con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, para fortalecer la coordinación institucional y la modernización notarial. FOTO: CORTESÍA

El periodo de gestión del nuevo Consejo Directivo será de enero a diciembre

En un proceso desarrollado sin incidentes y en un ambiente de tranquilidad, el notario Francisco Aguirre Sánchez fue electo como presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila para el periodo anual en curso, informaron integrantes de la Mesa Directiva.

La renovación del órgano directivo comenzó el pasado 15 de diciembre con la emisión de la convocatoria oficial. La jornada electoral se realizó el 8 de enero y concluyó con el triunfo de la planilla encabezada por Aguirre Sánchez, que fue la única registrada para participar.

Conforme a lo establecido en los estatutos y la normatividad vigente, la asamblea estaba programada para iniciar a las 8:30 horas; sin embargo, al no alcanzarse el quórum en la primera convocatoria, se procedió a una segunda, en la que participaron 61 notarios, quienes emitieron su voto de manera unánime a favor de la planilla única, con lo que quedó formalmente integrada la nueva dirigencia.

El cargo para el cual fue electo Francisco Aguirre Sánchez tiene una duración de un año. De esta manera, su administración se extenderá de enero a diciembre, mes en el que se deberá lanzar nuevamente la convocatoria para realizar el cambio de administración en enero del año siguiente.

Respecto a posibles irregularidades o conflictos durante el proceso, representantes del gremio enfatizaron que la elección se llevó a cabo con total tranquilidad. “Somos un grupo muy pacífico”, señalaron integrantes de la Mesa Directiva, descartando cualquier tipo de incidencia o contratiempo mayor, dado que el proceso se ajustó estrictamente a lo marcado por la convocatoria y la ley.

La planilla electa sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, quien reconoció la coordinación que mantiene el Colegio de Notarios con el Gobierno del Estado y reiteró el compromiso de impulsar la modernización y profesionalización de la función notarial en beneficio de la ciudadanía.

Trasciende enfrentamiento

Tras la elección, trascendió un presunto enfrentamiento a golpes ocurrido por la tarde entre dos integrantes del Colegio de Notarios, conflicto ajeno al proceso.

Al respecto, la Mesa Directiva declaró desconocer el hecho y subrayó que la legitimidad del proceso electoral no fue cuestionada por ninguno de los miembros, reiterando que la elección se desarrolló conforme a la convocatoria y dentro del marco legal.

