Un incendio en un portaaviones estadounidense duró horas, según los marineros

Por: Helene Cooper

Los marineros tardaron más de 30 horas en apagar el incendio que se produjo a bordo del portaaviones Gerald R. Ford la semana pasada, dijeron marineros y oficiales militares, mientras el asediado buque continuaba su ardua travesía de meses en el marco de las operaciones militares del presidente Donald Trump.

El incendio se inició en la zona de lavandería principal del buque el pasado jueves. Cuando terminó, más de 600 marineros y miembros de la tripulación habían perdido sus camas y desde entonces han estado durmiendo en el suelo y sobre mesas, dijeron las autoridades.

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El Comando Central del ejército estadounidense dijo que dos marineros recibieron tratamiento por “lesiones que no ponen en peligro la vida”. Personas a bordo del barco reportaron que decenas de miembros del servicio sufrieron inhalación de humo.

Y en la categoría de situaciones que no ponen en peligro la vida, pero que tampoco son ideales, muchos marineros no han podido lavar la ropa desde el incendio.

El buque, junto con sus 4500 marineros y pilotos de combate, se encontraba en el Mediterráneo el 24 de octubre cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que se dirigiera al Caribe para añadir peso a la campaña de presión del presidente Trump sobre Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, antes de su captura.

Desde el Caribe, el portaaviones se dirigió a Medio Oriente para participar en la guerra estadounidense-israelí contra Irán, que ya va por su tercera semana.

Hablar con marineros a bordo de portaaviones es difícil incluso en las mejores circunstancias. Durante una guerra, los buques y las bases militares que participan en las operaciones quedan “a oscuras”, lo que limita la capacidad de los miembros del servicio para comunicarse con el mundo exterior. Los oficiales y marineros entrevistados para este artículo hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

El Ford entra ahora en su décimo mes de despliegue. Si continúa en el mar a mediados de abril, batirá el récord del despliegue más largo de un portaaviones desde la guerra de Vietnam. Ese récord, de 294 días, lo estableció el USS Abraham Lincoln en 2020.

A los miembros de la tripulación del Ford se les ha comunicado que su despliegue probablemente se extenderá hasta mayo, lo que supondría un año entero en el mar, el doble de la duración de un despliegue normal en un portaaviones.

La Marina mantuvo desplegados portaaviones durante nueve meses seguidos, a veces un poco más, durante las guerras de Irak y Afganistán. Pero los despliegues no suelen prolongarse más allá de seis meses. Más tiempo, dicen los expertos de la Marina, es muy difícil tanto para el barco como para la tripulación.

“Los barcos también se cansan y sufren desgaste durante los despliegues prolongados”, dijo el contralmirante John F. Kirby, oficial naval retirado que fue secretario de prensa del Pentágono y portavoz de seguridad nacional en el gobierno de Joe Biden. “No se puede operar un barco durante tanto tiempo y con tanta exigencia y esperar que tanto el barco como su tripulación rindan al máximo”.

El Ford está realizando operaciones de vuelo las 24 horas del día, dijeron funcionarios de la Marina.

El incendio, según dos funcionarios, comenzó en el conducto de ventilación de una secadora de las instalaciones de lavandería del barco y se propagó rápidamente. Los marineros lucharon contra las llamas durante más de 30 horas, dijeron funcionarios y marineros.

La Marina no respondió a la solicitud de comentarios. El Comando Central dijo en su declaración que el incendio no causó “ningún daño a la planta de propulsión del buque, y el portaaviones sigue plenamente operativo”.

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El incendio fue solo el más reciente de una serie de problemas de mantenimiento del Ford, el portaaviones más nuevo de la Marina. Ha tenido problemas de plomería con los 650 retretes de a bordo. NPR informó de que el sistema de inodoros, de tamaño insuficiente y mal diseñado, se avería con frecuencia.

Se ha aplazado un importante periodo de mantenimiento y reacondicionamiento al que debía someterse el Ford a principios de este año en los astilleros navales de Newport News, en Virginia, dijeron oficiales militares.

Un funcionario militar dijo que el Pentágono era consciente de que el portaaviones estaba llegando al límite de su capacidad de despliegue. Dijo que el USS George HW Bush se está preparando para desplegarse en Medio Oriente y probablemente relevará al Ford.

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