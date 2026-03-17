CBP de Estados Unidos aseguró un cargamento de 39 serpientes pitones en la frontera con México

La Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró un cargamento de 39 serpientes pitones vivas, al interior de un tractor en su paso hacia México. De acuerdo con Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo, la intercepción de los animales en el Puente del Comercio Mundial “pone de manifiesto la vigilancia y la dedicación de nuestros agentes de la CBP, en el cumplimiento de las leyes que protegen tanto nuestras fronteras como nuestro medio ambiente”. TE PUEDE INTERESAR: Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, se declara no culpable de narcotráfico en EU Hasta donde se ha informado, estos hechos se registraron el día 5 de marzo, cuando agentes pararon un camión Peterbilt modelo 2021, que tenía previsto cruzar hacia México.

AGENTES INSPECCIONARON VEHÍCULO CON CARGAMENTO DE SERPIENTES PITONES Agentes de la CBP seleccionaron al conductor y al camión para una inspección, durante la cual se descubrieron un total de 39 pitones escondidas dentro del camión. “Los animales fueron hallados después de que el conductor declarara que no transportaba mercancías prohibidas”, especificó la institución fronteriza. Por los hechos, se contactó al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, quienes se hicieron cargo de los animales que, por su estado, fueron trasladadas a un entorno controlado.

CONFISCARON REMOLQUE E IMPUSIERON MULTAS Al responsable se le impusieron multas que ascienden hasta los 34 mil 824 dólares por infracciones a las leyes de exportación relacionadas con el incidente. Aunado a esto, la CBP confiscó el tractor y el remolque. Hasta el momento, el caso sigue bajo investigación por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y la Oficina de investigaciones de Seguridad Nacional. EXPORTACIÓN DE REPTILES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO La exportación de reptiles vivos desde Estados Unidos a México requiere el cumplimiento de diversas normativas estadounidenses e internacionales. TE PUEDE INTERESAR: EU analiza permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del golfo de México Por ello, se requiere del cumplimiento de varias regulaciones que cumplen con la norma estadounidense e internacional.

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