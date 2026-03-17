Dinos de Saltillo asegura a su defensiva: Luis Ramos se queda en Coahuila para la LFA 2026

Los Dinos de Saltillo continúan dando forma a su roster para la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional, luego de confirmar la re-firma del apoyador defensivo Luis Ramos, quien seguirá ligado a la organización coahuilense de cara a la próxima campaña. La escuadra jurásica ha mantenido actividad en sus anuncios rumbo al nuevo año deportivo, en el que busca volver a ser protagonista dentro de la LFA.

Con la continuidad de Luis Ramos, el equipo de Saltillo apuesta por mantener una base defensiva que conozca la identidad del club y la exigencia de competir en una liga cada vez más cerrada. Su renovación representa una apuesta por la estabilidad y por conservar talento que ya conoce el sistema de los Dinos.

Dinos ha sido uno de los conjuntos más reconocibles de la LFA en los últimos años y, rumbo a la temporada 2026, la directiva ha comenzado a mover sus piezas entre regresos, renovaciones y ajustes de plantilla. En ese contexto, la permanencia de Luis Ramos fortalece la planeación del equipo de Saltillo, que buscará darle una nueva alegría a la Ola Morada en la próxima campaña.

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