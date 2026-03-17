Dinos de Saltillo asegura a su defensiva: Luis Ramos se queda en Coahuila para la LFA 2026

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Fútbol Americano
/ 17 marzo 2026
    Dinos de Saltillo asegura a su defensiva: Luis Ramos se queda en Coahuila para la LFA 2026
    Luis Ramos seguirá con los Dinos de Saltillo en la Temporada 2026 de la LFA, luego de ser re-firmado para fortalecer la defensiva del equipo coahuilense. FOTO: FACEBOOK/DINOS LFA

Dinos confirmó la re-firma del apoyador defensivo Luis Ramos para la Temporada 2026 de la LFA, en un movimiento con el que refuerza la continuidad de su defensiva

Los Dinos de Saltillo continúan dando forma a su roster para la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional, luego de confirmar la re-firma del apoyador defensivo Luis Ramos, quien seguirá ligado a la organización coahuilense de cara a la próxima campaña.

La escuadra jurásica ha mantenido actividad en sus anuncios rumbo al nuevo año deportivo, en el que busca volver a ser protagonista dentro de la LFA.

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Con la continuidad de Luis Ramos, el equipo de Saltillo apuesta por mantener una base defensiva que conozca la identidad del club y la exigencia de competir en una liga cada vez más cerrada.

Su renovación representa una apuesta por la estabilidad y por conservar talento que ya conoce el sistema de los Dinos.

Dinos ha sido uno de los conjuntos más reconocibles de la LFA en los últimos años y, rumbo a la temporada 2026, la directiva ha comenzado a mover sus piezas entre regresos, renovaciones y ajustes de plantilla.

En ese contexto, la permanencia de Luis Ramos fortalece la planeación del equipo de Saltillo, que buscará darle una nueva alegría a la Ola Morada en la próxima campaña.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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