Dinos de Saltillo asegura a su defensiva: Luis Ramos se queda en Coahuila para la LFA 2026
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Dinos confirmó la re-firma del apoyador defensivo Luis Ramos para la Temporada 2026 de la LFA, en un movimiento con el que refuerza la continuidad de su defensiva
Los Dinos de Saltillo continúan dando forma a su roster para la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional, luego de confirmar la re-firma del apoyador defensivo Luis Ramos, quien seguirá ligado a la organización coahuilense de cara a la próxima campaña.
La escuadra jurásica ha mantenido actividad en sus anuncios rumbo al nuevo año deportivo, en el que busca volver a ser protagonista dentro de la LFA.
Con la continuidad de Luis Ramos, el equipo de Saltillo apuesta por mantener una base defensiva que conozca la identidad del club y la exigencia de competir en una liga cada vez más cerrada.
Su renovación representa una apuesta por la estabilidad y por conservar talento que ya conoce el sistema de los Dinos.
Dinos ha sido uno de los conjuntos más reconocibles de la LFA en los últimos años y, rumbo a la temporada 2026, la directiva ha comenzado a mover sus piezas entre regresos, renovaciones y ajustes de plantilla.
En ese contexto, la permanencia de Luis Ramos fortalece la planeación del equipo de Saltillo, que buscará darle una nueva alegría a la Ola Morada en la próxima campaña.