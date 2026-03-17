Dejó 12 detenidos operativo en antros y cantinas de Saltillo; investigan la venta de narcóticos

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Dejó 12 detenidos operativo en antros y cantinas de Saltillo; investigan la venta de narcóticos
    Las autoridades investigan si existe una red de distribución de drogas.

Autoridades estatales aclaran que el objetivo es proteger la salud de los jóvenes y prevenir delitos en establecimientos nocturnos.

Tras un operativo simultáneo en diversos bares de la ciudad, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de 11 adultos y un menor de edad, luego de detectar la presencia de narcóticos en tres establecimientos.

La directora del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía, Gabriela Carrillo, precisó que la cifra de detenidos difiere de los primeros reportes.

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“Son 11 personas más un menor de edad; en su mayoría se trata de gerentes, administradores y dos personas que tenían narcóticos en su posesión”, detalló.

El operativo nocturno, realizado en bares, clubes y cantinas, se llevó a cabo con base en una línea de investigación previa de la Unidad Estatal de Investigación. El objetivo principal fue detectar la venta de alcohol fuera de horario y el consumo de drogas, localizando residuos de sustancias prohibidas en los inmuebles inspeccionados.

Respecto a la situación jurídica de los implicados, Carrillo señaló que los detenidos quedaron a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas.

“Por la cantidad que se encontró, es dentro de lo que se maneja al fuero estatal. Estamos realizando la investigación para saber si se está manejando algún tipo de dealer”, precisó.

La funcionaria destacó el uso de binomios caninos para localizar las sustancias en lugares de difícil acceso para el ojo humano. Asimismo, enfatizó que las revisiones se realizaron bajo un estricto marco de respeto a los derechos humanos, utilizando personal de la Policía Violeta para las revisiones a mujeres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumentan-incautaciones-de-droga-en-coahuila-predominan-hallazgos-de-mariguana-CO19535412

Sobre la ampliación de horarios en bares, Carrillo fue tajante al señalar que las normas actuales se mantienen vigentes en la capital. “Ahorita en la actualidad estamos con ese régimen de hasta las 2 de la mañana, tanto en reglamentos municipales como estatales hasta que se autorice por el Congreso”, afirmó.

La Fiscalía indicó que estos operativos buscan prevenir accidentes viales y riñas derivadas del consumo de sustancias. “Lo importante es cuidar la salud y la integridad de los jóvenes; queremos que se diviertan de manera sana y responsable”, expresó.

Finalmente, Carrillo hizo un llamado a los padres de familia a mantener una comunicación cercana con sus hijos y fomentar la prevención. “Estos operativos no buscan afectar a los negocios, sino evitar que la droga llegue a los jóvenes”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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