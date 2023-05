Con amparo, colectivas quitan ‘candados’ al aborto seguro en Coahuila

Durante una rueda de prensa, las colectivas recordaron que, a casi dos años de la despenalización del aborto para Coahuila, los efectos sobre determinación de la Corte únicamente han tenido impacto en la no persecución del acto y se ha ignorado que el máximo órgano judicial en realidad instó no solo a que no fuera perseguido como un delito, sino a establecer las condiciones para que el aborto fuera legal y seguro en las instituciones.

En ese sentido, las colectivas documentaron que actualmente el servicio del aborto está centralizado en solo cuatro instituciones de Coahuila, que existe una nula atención en períodos de tiempo, que existe una falta de medicamentos para la atención del aborto, que existe falta de personal que no sea no objetor de conciencia, entre otras violaciones a los derechos.

