Con evento inclusivo celebran en Nava, Coahuila, el Día Internacional del Síndrome de Down

NAVA, COAH.- En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, se llevó a cabo un emotivo festejo en el municipio de Nava, organizado por Martha Rodríguez, con el objetivo de reconocer y celebrar a las personas con esta condición.

Durante la jornada, autoridades y asistentes convivieron en un ambiente de respeto y alegría, destacando el valor, la autenticidad y el cariño que las personas con Síndrome de Down aportan a la comunidad. A través de redes sociales, el gobierno municipal subrayó la importancia de generar espacios de inclusión y reconocimiento.