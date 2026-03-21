Con evento inclusivo celebran en Nava, Coahuila, el Día Internacional del Síndrome de Down

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Con evento inclusivo celebran en Nava, Coahuila, el Día Internacional del Síndrome de Down
    Hubo un ambiente de convivencia, respeto e inclusión entre los asistentes. REDES SOCIALES

La celebración tuvo como objetivo reconocer a las personas con esta condición

NAVA, COAH.- En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, se llevó a cabo un emotivo festejo en el municipio de Nava, organizado por Martha Rodríguez, con el objetivo de reconocer y celebrar a las personas con esta condición.

Durante la jornada, autoridades y asistentes convivieron en un ambiente de respeto y alegría, destacando el valor, la autenticidad y el cariño que las personas con Síndrome de Down aportan a la comunidad. A través de redes sociales, el gobierno municipal subrayó la importancia de generar espacios de inclusión y reconocimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/atencion-a-casos-de-sindrome-de-down-avances-en-discurso-y-leyes-pero-rezagos-en-la-practica-salud-e-inclusion-DL19650399

El evento contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Carmina Cárdenas, quien acompañó a las familias y participantes, reforzando el compromiso institucional con este sector de la población.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan la inclusión, el respeto y la igualdad, fortaleciendo así una sociedad más justa y consciente en Nava.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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