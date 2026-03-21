Con evento inclusivo celebran en Nava, Coahuila, el Día Internacional del Síndrome de Down
La celebración tuvo como objetivo reconocer a las personas con esta condición
NAVA, COAH.- En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, se llevó a cabo un emotivo festejo en el municipio de Nava, organizado por Martha Rodríguez, con el objetivo de reconocer y celebrar a las personas con esta condición.
Durante la jornada, autoridades y asistentes convivieron en un ambiente de respeto y alegría, destacando el valor, la autenticidad y el cariño que las personas con Síndrome de Down aportan a la comunidad. A través de redes sociales, el gobierno municipal subrayó la importancia de generar espacios de inclusión y reconocimiento.
El evento contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Carmina Cárdenas, quien acompañó a las familias y participantes, reforzando el compromiso institucional con este sector de la población.
Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan la inclusión, el respeto y la igualdad, fortaleciendo así una sociedad más justa y consciente en Nava.