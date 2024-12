Desesperada búsqueda de Miguel Salas: vidente guía a su familia hacia la colonia Guerrero, en Monclova

El médium, a través de una transmisión en vivo por Facebook, reveló detalles sobre la ubicación de Miguel. Según “Carlitos”, en su visión, el hombre de la tercera edad pedía “luz y ayuda”, indicando que se encontraba cerca de una noria, justo en la zona de la colonia Guerrero, cerca de una escuela con una fachada muy antigua, una descripción que coincidía con la zona en la que Miguel había sido visto por última vez.

“Lo vi caminando por el Ecoparque, de ida y de vuelta, buscando algo”, aseguró el vidente en la transmisión. No especificó si Miguel estaba con vida o no, pero insistió en que lo veía vagar por ese lugar.

Carlos explicó que, aunque la gente a menudo lo juzga por sus revelaciones, él no busca ni fama ni dinero. “No me importa lo que digan, solo quiero ayudar”, comentó, con tono preocupado. El médium mencionó que no era la primera vez que recibía mensajes como este, pero sentía la necesidad de compartir lo que había visto debido a la desesperación de la familia. “Sé que muchos no me creen, pero yo vi a Miguel, y él está pidiendo ayuda”, dijo en su transmisión, subrayando la importancia de hacer llegar el mensaje a los familiares.