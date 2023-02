Conductora impacta contra poste; deja sin luz a colonia Lomas de Lourdes y bulevar de Saltillo

La colonia Lomas de Lourdes y el bulevar Emilio Arizpe de la Masa en Saltillo sufrieron un desabasto en la energía eléctrica, por lo que quedaron a oscuras, luego de que una joven chocó contra un poste que derribó junto con un transformador y desató la falla eléctrica.

Fue alrededor de las 2 de la mañana que se reportó el accidente sobre la calle Paseo de los Pumas, cuando una mujer a bordo de un vehículo Toyota Yaris se subió a la banqueta del lado derecho e impactó contra de un poste de concreto.

El choque fue a tal velocidad, que partió el poste y provocó que se derribara junto con los cables de alta tensión y un transformador.

Luego del impacto y del daño en la estructura de la CFE, la colonia Lomas de Lourdes sufrió un apagón, al igual que el bulevar Emilio Arizpe de la Masa, así que rápidamente se solicitó la presencia de personal de la Comisión Federal de Electricidad para que se restaurara el servicio.

Sin embargo, no fue hasta casi media hora después que se observó su presencia y que se realizaron las maniobras para evitar un corto circuito. En tanto, elementos de Tránsito Municipal llegaron al lugar para detener a la implicada, quien pese a lo aparatoso de este accidente no sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesario el traslado a una instancia médica.

Finalmente, casi a las 3 de la madrugada se logró restablecer la energía eléctrica en el bulevar Emilio Arizpe de la Masa, pero los trabajos para restablecer la energía en la colonia, además de retirar el poste y el cableado dañado, se extendieron durante el resto de la noche.

Mientras tanto, la conductora fue llevada a las celdas de la Policía Municipal, donde permanecerá hasta que se determinen los daños ocasionados en este accidente.