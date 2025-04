Nissan descarta modificar producción por aranceles de Estados Unidos

CDMX.- La imposición de aranceles en Estados Unidos a la industria automotriz no modifica los planes de producción e inversión de Nissan en México, aseguró Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana.

“No hay modificación en los planes de corto plazo, no los hay porque en buena medida esas decisiones no son de corto plazo. Mover herramentales de producción no es tan fácil, es un tema que requiere de mucha planeación y mucha estrategia.

“No tenemos sobre la mesa algún cambio en este momento. Estamos con el pie y el acelerador a fondo”, dijo Centeno en entrevista tras la presentación de los resultados del año fiscal 2024.

Sobre el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum de aumentar 10% la producción de vehículos en México para consumo nacional, Centeno se pronunció a favor de la propuesta y reconoció el trabajo de la mandataria para dialogar con Estados Unidos en materia comercial.

“(Sheinbaum) está liderando de manera asertiva, correcta, moderada y adulta. Creo que lo estamos haciendo muy bien y los resultados son palpables. Además, el concepto de respetar al exterior y concentrarse en el interior es muy potente, así que me gusta”.

“Estamos en un momento donde no se trata de cómo toma beneficios la empresa o la marca. Es momento de trabajar para y con México y una compañía como nosotros tiene una vocación con nuestro país, pero también una vocación global importante y pues naturalmente tenemos la responsabilidad de trabajar con lo que nos compete localmente, pero también adaptar nuestra base a los nuevos tiempos”, explicó Centeno.

Nissan ha sido la automotriz de mayor venta en el mercado mexicano por 17 años consecutivos y 85% de lo que vende localmente se fabrica en el país.

El año pasado comercializó 255 mil 116 unidades y cuenta con cuatro de los autos más vendidos en el país: Versa, Sentra, Kicks y NP300.

La empresa opera tres plantas de manufactura en Aguascalientes y una en Cuernavaca, Morelos. El año pasado, Nissan fabricó 669 mil 941 vehículos, un 8.8% más que en 2023.

Y pese a que la semana pasada se anunció que Nissan detenía el envío de los autos Infiniti QX50 y QX55, fabricados en México, al mercado estadounidense, la empresa detalló que ya había anunciado que ambos modelos saldrían del portafolio global al cierre de 2025, por lo que la entrada en operación de los aranceles en Estados Unidos solo adelantó su retiro.

“Estamos pausando cualquier pedido adicional en Estados Unidos de los SUV Infiniti QX50 y QX55 ensamblados en nuestra planta conjunta COMPAS en México”, indicó Nissan, en un comunicado.

Aunque la producción continuará en menor volumen para mercados fuera de Norteamérica.

En tanto, Nissan presentó el modelo Magnite, una nueva SUV que pretende captar al segmento de familias jóvenes que quieren migrar se un auto sedán a una camioneta.

El director general de Nissan no quiso dar proyecciones de ventas para este modelo y en general para la compañía durante este año, pues considera que hay algo de volatilidad y apenas se está definiendo cómo estará el mercado.