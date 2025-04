Más de 12 mil jóvenes presentan examen de admisión en la UAdeC; la aplicación fue sin contratiempos

Con más de 12 mil jóvenes participando, la Universidad Autónoma de Coahuila aplicó su más reciente examen de admisión en medio de un operativo que involucró a más de 1,500 aplicadores. El proceso se desarrolló sin incidentes mayores y con acciones específicas para garantizar condiciones de equidad e inclusión, mientras la institución se prepara para implementar un modelo académico más flexible y sostenible.

La Universidad Autónoma de Coahuila concluyó el más reciente proceso de examen de admisión para carreras profesionales con una participación de más de 12 mil aspirantes, una cifra superior a la del año pasado. Según informó el rector Octavio Pimentel, la jornada transcurrió sin contratiempos mayores, con un operativo que permitió recuperar el dinamismo previo a la pandemia en los planteles de la universidad.

En entrevista, el rector señaló que, si bien hubo congestionamientos vehiculares en algunas zonas durante la mañana, la logística general funcionó de manera adecuada y el ambiente fue ordenado. “Fue una jornada con mucho movimiento, pero con buen ánimo y sin situaciones que lamentar”, mencionó.

El aumento en la cantidad de aspirantes marca un crecimiento respecto a los cerca de 10 mil 500 que se registraron el año pasado. De acuerdo con Pimentel, este incremento obedece a un esfuerzo institucional por ampliar la matrícula de nuevo ingreso, aunque aclaró que debe hacerse de forma planificada: “La intención es crecer, pero sin comprometer la infraestructura ni la calidad educativa”, afirmó.

Un aspecto relevante del proceso fue que se logró absorber el crecimiento sin aumentar recursos en horas clase ni contratar nuevos docentes. “Ya estamos en el límite. Necesitamos avanzar hacia un modelo más eficiente que permita seguir recibiendo estudiantes, pero de forma sostenible”, agregó.

Entre las alternativas que contempla la UAdeC se encuentran la expansión de la educación a distancia, los esquemas híbridos y la educación dual. También se prevé un rediseño del nivel medio superior, con un nuevo modelo de bachillerato más flexible. Este proyecto se presentaría entre agosto y septiembre, dependiendo de la publicación de la Ley General de Educación Media Superior, que permitirá justificar la propuesta.

Durante el proceso de admisión también se implementaron medidas específicas para atender casos especiales. El rector informó que al menos cinco aspirantes que presentaban enfermedades como varicela pudieron realizar el examen desde casa, previa validación médica. Asimismo, cuatro jóvenes con discapacidad visual presentaron bajo condiciones adaptadas: uno con una guía en braille y los otros tres con asistencia personal. Todos tuvieron acceso al mismo tiempo de aplicación y a espacios adecuados.

La jornada requirió la participación activa de más de 1,500 aplicadores, previamente capacitados, quienes estuvieron distribuidos en las distintas unidades académicas. Su labor fue fundamental para garantizar que el proceso se desarrollara con normalidad, sin trampas ni incidencias, destacó el rector.

Finalmente, Pimentel hizo un llamado a quienes no logren ingresar en esta ocasión a mantener el ánimo y volver a intentarlo en próximas convocatorias. “Nos gustaría recibir a todos, pero es necesario hacerlo de forma ordenada. A quienes no queden, les pedimos que no se desanimen. La universidad sigue abierta a sus esfuerzos futuros”, concluyó.

Los exámenes fueron enviados al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), con sede en la Ciudad de México, y se espera que en los próximos días se den a conocer los resultados que definirán a la nueva generación de estudiantes de la UAdeC.