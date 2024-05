Confirma Secretaría de Salud Coahuila tres casos de golpes de calor en el norte de Coahuila

La Secretaría de Salud del estado de Coahuila confirmó que se han registrado en los últimos días tres casos de golpe de calor, dos en la ciudad de Piedras Negras y uno más en Acuña, esto ante las olas de calor atípico que se viven en el estado.

Además, informó que las enfermedades de la temporada de calor, que en su mayoría tienen que ver con diarreas agudas, se han elevado de manera importante, aunque esto es considerado cada año.

“Bueno, nosotros en esta temporada ya estábamos esperando, donde han aumentado las infecciones agudo diarreicas, que tenemos aproximadamente un 20% de aumento. Regularmente, tenemos 3 mil 500 por semana, y aumentaron sobre eso un 20%”, informó el doctor Eliud Aguirre, secretario de salud en el estado.

El secretario confirmó que con estos tres casos de golpe de calor, es importante seguir indicaciones para poder proteger nuestra salud, pues las altas temperaturas seguirán presentes en el estado.

“Hacemos un llamado de que, si no tienen ninguna necesidad urgente de salir en las horas pico, donde está el sol más fuerte, que son entre las 12 del mediodía y las 17:00 horas, no lo hagan, y si lo hacen, que vayan bien hidratados, que tomen mucho líquido y que eviten las comidas en puestos ambulantes, porque no sabemos la calidad del alimento”, declaró Eliud Aguirre.

Sobre la prevención de insolación y golpe de calor en las escuelas, el doctor informó que el grupo más propenso es el de los menores de edad, por lo que dan capacitación a maestros cada año para evitar que algún alumno o alumna pierda la vida por las altas temperaturas.

“Generalmente, todos los años tenemos esta coordinación con la Secretaría de Educación Pública para dar pláticas, cuáles son las indicaciones, cómo se debe de atender, y todos los años tenemos las pláticas y la coordinación con la Secretaría de Educación Pública”, confirmó el secretario de salud en el estado.

Para tratar de evitar una deshidratación durante las altas temperaturas, el secretario recomendó el consumo de bebidas con electrolitos o el famoso “Vida suero oral”, y pidió evitar bebidas azucaradas.

“Todas esas bebidas de Vida suero oral, los que traen electrolitos, entonces todas son muy buenas para evitar una deshidratación. O sea, traen el electrolito, traen todo lo necesario; los energizantes no son para esto”, señaló el doctor Aguirre.