Congreso de Coahuila prevé designar la próxima semana al alcalde sustituto de Torreón

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, la diputada Beatriz Fraustro Dávila, informó que el documento fue turnado a la Comisión de Gobernación, instancia que deberá analizar la propuesta que presente el partido político que postuló al edil fallecido.

El Congreso de Coahuila prevé designar el próximo martes al presidente municipal sustituto de Torreón, luego de recibir el oficio oficial en el que el Ayuntamiento notificó el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González y solicitó iniciar el procedimiento correspondiente para cubrir la vacante.

”Se turna a la Comisión de Gobernación para empezar con los trabajos que conlleven según lo que marca la ley. El presidente del partido que lo representa nos tiene que mandar una propuesta con uno o varios candidatos; la Comisión de Gobernación evaluará los perfiles y se emitirá una decisión que después subirá al Pleno”, explicó.

La legisladora señaló que la ley no establece un plazo específico para concretar el nombramiento; sin embargo, consideró necesario dar celeridad al procedimiento para que el municipio cuente formalmente con un titular. En ese sentido, señaló como fecha probable para la designación el próximo 30 de junio, cuando se celebrará la última sesión del periodo ordinario en curso.

Tras el fallecimiento de Cepeda González, ocurrido el pasado 5 de junio, el Cabildo designó al regidor Luis Jorge Cuerda como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, conforme a lo establecido en el Código Municipal.

Fraustro aclaró que la administración municipal continúa operando con normalidad, aunque corresponde al Congreso formalizar la designación de quien concluirá el periodo constitucional.

Respecto a los posibles perfiles que podrían ser considerados para ocupar el cargo, señaló que hasta el momento no existe ninguna propuesta oficial por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero consideró que en Torreón existen diversos perfiles con experiencia para asumir la responsabilidad y dar continuidad al gobierno municipal.