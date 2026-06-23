Afirma UNIF haber aplicado protocolo ante suicidio en el H. General de Saltillo; atención debe ser voluntaria

La Unidad de Integración Familiar (UNIF) afirmó haber actuado bajo protocolo de atención ante el caso del hombre que se quitó la vida este lunes en las instalaciones del Hospital General. Patricia Moreno Domínguez, titular de la UNIF, explicó que la mañana de este lunes se registró un reporte al sistema de emergencias 911 respecto a una persona que atentó contra su vida en las inmediaciones del Hospital General de Saltillo, lo que movilizó a los elementos hacia el lugar de los hechos.

Narró que al arribar al sitio, los oficiales de la unidad entablaron un diálogo con el hombre, quien fue identificado como Benjamín y ya contaba con atenciones previas por parte de la corporación. Los elementos operativos observaron en primera instancia que la persona mostraba signos de encontrarse bajo los efectos del consumo de alguna sustancia, manifestando un estado de alteración. Moreno Domínguez añadió que el ciudadano se opuso a recibir el apoyo debido al temor de ser arrestado por las autoridades. “Él se niega en todo momento, al principio sí, pero luego no se quería subir a la unidad. Muy probablemente no quisiera subir a la unidad porque él tenía miedo a ser detenido”, señaló la funcionaria. Ante esta situación, los policías le explicaron a Benjamín que el procedimiento no contemplaba su detención ni el uso de esposas, ofreciéndole llevarlo a las oficinas para recibir contención emocional de manera inicial. Los elementos le propusieron trasladarlo posteriormente al Hospital General o al Centro de Salud Mental (CESAME), dependiendo de las indicaciones médicas correspondientes. Durante la intervención, una de las oficiales revisó su teléfono móvil al reconocer al individuo y localizó en los registros de auxilios previos el contacto de uno de sus hermanos, por lo que llamaron vía telefónica al familiar de nombre Luis, quien confirmó que su hermano padecía una problemática de consumo de sustancias desde hace tiempo. El hermano del afectado manifestó a los oficiales que en ese momento se encontraba imposibilitado para acudir al lugar para brindar apoyo. En ese lapso, Benjamín decidió retirarse a pie del sitio y no atendió a los llamados de los policías, quienes aplicaron los lineamientos correspondientes de la corporación. “Ahí nuestro protocolo es no perseguir gente porque en la persecución puede pasarle un accidente, se retiran y posteriormente media hora o un poco más, les avisan que Benjamín ya se había quitado la vida”, expuso Moreno Domínguez.

La titular añadió que el hombre ya presentaba un surco en el cuello derivado de un intento previo de ahorcamiento y puntualizó que forzar u obligar a una persona en crisis puede resultar contraproducente y provocar que huya hacia vialidades con tráfico. “A veces ellos corren y nos pasa eso justo con la gente que hay en cruceros vendiendo con menores de edad: corren. Ahí paramos el protocolo porque lo que no queremos es que suceda un accidente”, afirmó. FAMILIARES DEBEN AUTORIZAR POR ESCRITO El pariente debe suscribir una carta responsiva por escrito que autorice las acciones de traslado hacia los centros médicos y evite reclamos posteriores del afectado. “Por eso siempre decimos, un familiar nos tiene que autorizar desde el ingreso o bien la atención. Tienen que estar atentos a colaborar con nosotros en el sentido del traslado”, expuso la funcionaria. Cuando existe un documento firmado por la familia, la unidad puede asegurar a la persona estrictamente con el fin de salvaguardar su vida. La localización del contacto del familiar de Benjamín se derivó de un arresto previo efectuado durante el mes de mayo por acusaciones de violencia familiar. En dicha ocasión, el individuo figuraba en los archivos institucionales como el probable agresor, lo que permitió a los elementos ubicar sus datos generales y fotografía en el sistema de manera rápida. PROTOCOLO MARCA CONTENCIÓN PSICOLÓGICA Moreno explicó que cuando ocurren este tipo de escenarios de alta tensión, los oficiales informan la situación por radio a la central y se retiran momentáneamente para evitar elevar el conflicto. El procedimiento ordinario contempla realizar recorridos posteriores por la zona una vez transcurrido un tiempo para verificar si la persona se encuentra en un estado más tranquilo. Mencionó que en caso de que el ciudadano hubiera aceptado abordar la unidad, el protocolo establece su traslado inmediato al área de psicología para recibir contención emocional. Posteriormente, el paciente debe ser llevado al Hospital General para recibir tratamiento médico que disminuya el grado de toxicidad por sustancias o alcohol antes de ingresar al CESAME. REQUISITOS PARA EL TRASLADO “CESAME no te recibe una persona que va intoxicada, porque ellos no tienen todo el material adecuado para hacer ese tipo de trabajo”, comentó. Adicionalmente, explicó que la UNIF requiere la presencia de un familiar o red de apoyo, por lo que la unidad busca activamente a conocidos o compañeros de trabajo durante el proceso.

Moreno Domínguez precisó las limitantes operativas de la unidad, señalando que no cuentan con la facultad legal de extraer a personas de sus domicilios particulares bajo ciertas condiciones de enfermedad. Asimismo, aclaró que los agentes atienden emergencias cotidianas pero no poseen funciones de paramédicos, requiriendo el dictamen de Cruz Roja para movilizar enfermos o lesionados. Respecto a las intervenciones en casos de crisis domiciliarias, la UNIF solicita indispensablemente el acompañamiento presencial y la firma de un familiar directo para proceder.

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