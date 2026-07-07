Congreso de Coahuila sesiona de forma virtual tras agresiones de simpatizantes del PT

Luego de los hechos registrados el pasado 30 de junio, cuando simpatizantes del Partido del Trabajo irrumpieron en el pleno y agredieron a legisladores, el Congreso del Estado celebró este martes la primera sesión de la Diputación Permanente de manera virtual. Mientras los trabajos legislativos se desarrollaban en línea, el Palacio Legislativo permaneció cercado y bajo un amplio operativo de seguridad ante la posibilidad de nuevas manifestaciones de militantes petistas. En las últimas sesiones habían acudido al recinto y, en la más reciente, escalaron sus protestas hasta las agresiones directas.

Cabe recordar que los incidentes ocurrieron en el contexto de la disputa legal por la curul de representación proporcional del PT entre Antonio Flores y su suplente, Fernando Rodríguez. Antonio Flores fue suspendido temporalmente del cargo por inasistencias injustificadas durante el periodo de campañas electorales, por lo que fue llamado su suplente. Desde entonces, ambas partes han promovido recursos legales para definir quién debe ocupar la diputación, asunto que continúa pendiente.

Durante la sesión del pasado 30 de junio, simpatizantes de Flores amedrentaron a los integrantes de la Mesa Directiva. Elementos de seguridad ingresaron al salón de sesiones para resguardar a los legisladores, quienes finalmente abandonaron el recinto. Como respuesta a esos hechos, los integrantes de la Diputación Permanente aprobaron por unanimidad un acuerdo de la Junta de Gobierno para realizar sesiones virtuales cuando existan circunstancias que impidan el desarrollo ordinario de los trabajos legislativos.

El acuerdo establece que esta modalidad podrá aplicarse en casos de emergencia por desastres naturales, contingencias sanitarias, situaciones de riesgo para la seguridad pública o cualquier otra causa de fuerza mayor que imposibilite celebrar las sesiones de manera presencial. Asimismo, precisa que las sesiones virtuales tendrán carácter temporal y no sustituirán el formato presencial una vez que existan las condiciones para reanudar los trabajos en el recinto legislativo.

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