Congreso de Coahuila sesiona de forma virtual tras agresiones de simpatizantes del PT

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    Congreso de Coahuila sesiona de forma virtual tras agresiones de simpatizantes del PT
    La Diputación Permanente celebró su primera sesión virtual tras los hechos registrados el pasado 30 de junio en el Congreso del Estado. REDES SOCIALES

El recinto legislativo en Saltillo permaneció resguardado por fuerzas de seguridad mientras la Diputación Permanente aprobó realizar sesiones en línea cuando existan condiciones que impidan el desarrollo normal de los trabajos legislativos

Luego de los hechos registrados el pasado 30 de junio, cuando simpatizantes del Partido del Trabajo irrumpieron en el pleno y agredieron a legisladores, el Congreso del Estado celebró este martes la primera sesión de la Diputación Permanente de manera virtual.

Mientras los trabajos legislativos se desarrollaban en línea, el Palacio Legislativo permaneció cercado y bajo un amplio operativo de seguridad ante la posibilidad de nuevas manifestaciones de militantes petistas. En las últimas sesiones habían acudido al recinto y, en la más reciente, escalaron sus protestas hasta las agresiones directas.

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Cabe recordar que los incidentes ocurrieron en el contexto de la disputa legal por la curul de representación proporcional del PT entre Antonio Flores y su suplente, Fernando Rodríguez.

Antonio Flores fue suspendido temporalmente del cargo por inasistencias injustificadas durante el periodo de campañas electorales, por lo que fue llamado su suplente. Desde entonces, ambas partes han promovido recursos legales para definir quién debe ocupar la diputación, asunto que continúa pendiente.

$!Elementos de seguridad resguardaron el Palacio Legislativo ante la posibilidad de nuevas manifestaciones de simpatizantes del PT.
Elementos de seguridad resguardaron el Palacio Legislativo ante la posibilidad de nuevas manifestaciones de simpatizantes del PT. KATYA GONZÁLEZ

Durante la sesión del pasado 30 de junio, simpatizantes de Flores amedrentaron a los integrantes de la Mesa Directiva. Elementos de seguridad ingresaron al salón de sesiones para resguardar a los legisladores, quienes finalmente abandonaron el recinto.

Como respuesta a esos hechos, los integrantes de la Diputación Permanente aprobaron por unanimidad un acuerdo de la Junta de Gobierno para realizar sesiones virtuales cuando existan circunstancias que impidan el desarrollo ordinario de los trabajos legislativos.

$!El recinto legislativo permaneció cercado mientras los trabajos de la Diputación Permanente se desarrollaban de manera virtual.
El recinto legislativo permaneció cercado mientras los trabajos de la Diputación Permanente se desarrollaban de manera virtual. KATYA GONZÁLEZ

El acuerdo establece que esta modalidad podrá aplicarse en casos de emergencia por desastres naturales, contingencias sanitarias, situaciones de riesgo para la seguridad pública o cualquier otra causa de fuerza mayor que imposibilite celebrar las sesiones de manera presencial.

Asimismo, precisa que las sesiones virtuales tendrán carácter temporal y no sustituirán el formato presencial una vez que existan las condiciones para reanudar los trabajos en el recinto legislativo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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