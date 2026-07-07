Investigan presunto maltrato a gatito lanzado por jóvenes en Frontera (video)

FRONTERA, COAH.- La difusión de un video en redes sociales provocó una movilización ciudadana y la intervención de organizaciones protectoras de animales, luego de que en las imágenes se observa presuntamente a tres adolescentes lanzando un gato en la colonia Occidental de Ciudad Frontera. El material comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios señalaron un posible caso de maltrato animal. En la grabación aparece un felino de color blanco con gris siendo arrojado entre los jóvenes como si fuera una pelota, hasta que en uno de los momentos cae desde una altura considerable hacia el suelo.

La difusión del video generó reacciones de rechazo entre ciudadanos, quienes solicitaron que los hechos sean investigados y que los posibles responsables sean identificados para determinar si incurrieron en alguna conducta sancionable. Tras la circulación de las imágenes, la asociación Siete Vidas A.C. informó que trabaja en coordinación con autoridades para localizar al gato y obtener información que permita identificar a quienes aparecen en la grabación.

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Hasta el momento se desconoce la ubicación del animal y su estado de salud, por lo que continúan las acciones para tratar de establecer qué ocurrió después de la grabación. El caso también provocó que algunas familias de los adolescentes involucrados denunciaran amenazas a través de redes sociales. De acuerdo con familiares, se han difundido publicaciones con información personal y llamados a realizar agresiones, situación que generó preocupación entre los allegados. Ante esta situación, autoridades y colectivos han solicitado que las denuncias relacionadas con el presunto maltrato sean presentadas mediante los canales legales correspondientes y evitar actos de violencia o represalias contra los señalados. El Gobierno Municipal de Frontera informó que dará seguimiento al caso una vez que sean identificadas las personas involucradas y recordó que los reportes relacionados con crueldad animal pueden realizarse mediante el número de emergencias 911 o ante la Unidad de Protección Animal. De acuerdo con la legislación vigente en Coahuila, las conductas de maltrato animal pueden constituir un delito y contemplan sanciones que incluyen multas y penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y las consecuencias ocasionadas al animal. Mientras continúan las investigaciones, organizaciones protectoras y ciudadanos mantienen la solicitud de aportar información que permita localizar al gato y esclarecer lo ocurrido en la colonia Occidental.

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