Conmemoran 226 años de historia de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Autoridades municipales, alumnos y personal docente participaron este domingo en el acto cívico por el 226 aniversario de la fundación de Cuatro Ciénegas, donde se destacó la historia, identidad y legado del municipio. La ceremonia estuvo a cargo de la Escuela Secundaria Técnica No. 8. Durante el evento se resaltó la importancia de preservar las raíces, tradiciones y valores que han dado identidad a esta comunidad a lo largo de generaciones.

En el acto se recordó que Cuatro Ciénegas fue fundado el 24 de mayo de 1800. Con el paso de los años, el municipio se consolidó como uno de los referentes históricos, culturales y naturales de Coahuila, además de ganar reconocimiento nacional e internacional por sus paisajes y biodiversidad. Las autoridades señalaron que esta conmemoración representa también un homenaje a las generaciones que contribuyeron al crecimiento y permanencia del municipio durante más de dos siglos.

Asimismo, destacaron que Cuatro Ciénegas ha logrado conservar su esencia y fortalecer sus tradiciones pese a los distintos retos enfrentados a lo largo de su historia, consolidándose como un destino turístico y cultural de la Región Centro. El evento concluyó con un llamado a mantener vivo el respeto por la memoria histórica y el orgullo de pertenecer a una comunidad con profundas raíces en Coahuila.

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