Conmemoran 226 años de historia de Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Conmemoran 226 años de historia de Cuatro Ciénegas
    Autoridades municipales, docentes y estudiantes participaron en el acto cívico por el aniversario 226 de Cuatro Ciénegas. CORTESÍA

Autoridades, docentes y estudiantes participaron en un acto cívico para recordar la fundación del municipio y destacar su legado histórico, cultural y natural

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Autoridades municipales, alumnos y personal docente participaron este domingo en el acto cívico por el 226 aniversario de la fundación de Cuatro Ciénegas, donde se destacó la historia, identidad y legado del municipio.

La ceremonia estuvo a cargo de la Escuela Secundaria Técnica No. 8. Durante el evento se resaltó la importancia de preservar las raíces, tradiciones y valores que han dado identidad a esta comunidad a lo largo de generaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sismo-de-magnitud-40-sacude-la-region-carbonifera-de-coahuila-sin-reporte-de-danos-AK20910716

En el acto se recordó que Cuatro Ciénegas fue fundado el 24 de mayo de 1800. Con el paso de los años, el municipio se consolidó como uno de los referentes históricos, culturales y naturales de Coahuila, además de ganar reconocimiento nacional e internacional por sus paisajes y biodiversidad.

Las autoridades señalaron que esta conmemoración representa también un homenaje a las generaciones que contribuyeron al crecimiento y permanencia del municipio durante más de dos siglos.

$!Durante la ceremonia se recordó la fundación del municipio y su importancia histórica, cultural y natural en Coahuila.
Durante la ceremonia se recordó la fundación del municipio y su importancia histórica, cultural y natural en Coahuila. CORTESÍA

Asimismo, destacaron que Cuatro Ciénegas ha logrado conservar su esencia y fortalecer sus tradiciones pese a los distintos retos enfrentados a lo largo de su historia, consolidándose como un destino turístico y cultural de la Región Centro.

El evento concluyó con un llamado a mantener vivo el respeto por la memoria histórica y el orgullo de pertenecer a una comunidad con profundas raíces en Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno
Aniversarios

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La percepción positiva hacia la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en Coahuila superó los promedios nacionales, según datos del INEGI.

Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción positiva de la policía: INEGI
Presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas, dijo que se busca fortalecer el entorno familiar y generar espacios de apoyo emocional y social.

DIF Coahuila brinda atención psicológica y acompañamiento familiar a través de los CAIF
La asociación de padres señaló que se han revisado denuncias por montos de 5 mil hasta 200 mil pesos.

Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026
true

Coahuila: Las desangeladas campañas para el Congreso local
true

Toshiaki Nogiwa: campeón saltillense
CUARTOSCURO

Lo que sabe Gertz Manero sobre Inzunza
Manny Barreda abrió por Saltillo y Cole Roederer cerró la ofensiva con cuadrangular en la novena entrada.

Saraperos deja ir ventaja y cae ante Rieleros en Aguascalientes
Versiones en el interior de la industria apuntan a cambios en los programas de manufactura del complejo de Ramos Arizpe.

Trasciende que GM aplicará nuevo reajuste de personal en Ramos Arizpe; dejará de producir la Blazer y camioneta que arma para Honda