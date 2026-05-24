Sismo de magnitud 4.0 sacude la Región Carbonífera de Coahuila; sin reporte de daños

De acuerdo con datos preliminares del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el fenómeno se localizó a 143 kilómetros al noroeste de Ciudad Melchor Múzquiz y tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros.

MÚZQUIZ, COAH. - Un sismo de magnitud 4.0 sorprendió la mañana del viernes a habitantes de distintas zonas de Coahuila , luego de que el movimiento telúrico fuera detectado a las 09:08 horas en un área ubicada al noroeste del municipio de Múzquiz.

El organismo especializado informó que el epicentro se ubicó en las coordenadas 28.378 grados de latitud y -102.853 grados de longitud, en una zona de baja densidad poblacional de la Región Carbonífera.

Pese a que el temblor fue percibido por algunos habitantes, hasta el cierre de esta edición no se habían reportado afectaciones a personas, viviendas o infraestructura, según la información disponible por parte de las autoridades.

Ante este tipo de eventos, las dependencias de Protección Civil reiteraron el llamado a la población para mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir información no verificada, mientras continúan las labores de seguimiento y monitoreo.