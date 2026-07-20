Consejo municipal analiza trámites para crecimiento urbano de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Consejo municipal analiza trámites para crecimiento urbano de Ramos Arizpe
    Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano participaron en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada en Ramos Arizpe para revisar diversos trámites urbanos. CORTESÍA

Autoridades, empresarios, especialistas y representantes civiles participaron en la revisión de expedientes relacionados con infraestructura y actividad económica del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ramos Arizpe revisó solicitudes de ampliación, regularización y uso de suelo durante su tercera sesión ordinaria, en un proceso que incide en la autorización y planeación de proyectos ligados al crecimiento urbano y económico del municipio.

El órgano colegiado analizó expedientes promovidos por emprendedores y desarrolladores, con el propósito de emitir opiniones técnicas sobre distintos asuntos relacionados con el desarrollo de la ciudad. La autoridad municipal señaló que la revisión se realizó con base en la normatividad vigente y bajo criterios técnicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-consolida-crecimiento-con-bienestar-y-orden-urbano-AF21535665

La sesión fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, junto con Manuel González Zozaya, presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, y David Valdés Álvarez, director de Desarrollo Urbano en Ramos Arizpe. En la audiencia de proyectos también participaron representantes de la sociedad civil, empresarios, integrantes del Cabildo y personal del Gobierno Municipal vinculado con temas de desarrollo urbano.

Entre los asuntos revisados estuvieron trámites relacionados con ampliaciones, regularizaciones y uso de suelo.

$!La sesión del órgano municipal incluyó el análisis de solicitudes de ampliación, regularización y uso de suelo relacionadas con proyectos en Ramos Arizpe.
La sesión del órgano municipal incluyó el análisis de solicitudes de ampliación, regularización y uso de suelo relacionadas con proyectos en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Durante la sesión, el alcalde Gutiérrez Merino afirmó que estos mecanismos permiten planificar el crecimiento de la ciudad y dar certeza a la ciudadanía y a quienes invierten en el municipio.

“Ramos Arizpe vive un gran momento de desarrollo y crecimiento. Nuestra responsabilidad es que ese progreso se dé con orden, visión de futuro y siempre privilegiando el bienestar de las familias y el desarrollo sostenible de nuestra ciudad”, expresó Gutiérrez Merino.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llama-congreso-a-sedu-a-aprovechar-vacaciones-para-dar-mantenimiento-a-escuelas-de-coahuila-HD22302036

La intervención del consejo cobra relevancia en un contexto de expansión urbana e industrial en Ramos Arizpe, ya que este tipo de órganos participa en la revisión técnica de proyectos que pueden impactar la ocupación del territorio, los servicios, la movilidad y el desarrollo habitacional o productivo del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Consejos
Crecimiento
Desarrollo Urbano

Localizaciones


Ramos Arizpe

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más agujeros a los pozos

Más agujeros a los pozos
true

El Saltillo de ayer
true

POLITICÓN: Xavier Herrera regresa al SIMAS Torreón con la encomienda de poner orden
Exigen que la empresa pague los salarios adeudados o entregue una liquidación al 100 por ciento.

Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación
La Policía Ambiental y Dignidad Animal A.C. presentaron denuncias para investigar el presunto caso de maltrato.

Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
Isaac del Toro resistió el exigente ascenso al Plateau de Solaison para completar el podio de la jornada.

Isaac del Toro supera una caída, acaba tercero en la Etapa 15 y escala al podio del Tour de Francia
“Para nosotros, ese déficit constituye una emergencia, ya que representa empleos y producción que se trasladan al extranjero en lugar de quedarse aquí”, declaró Jaimeson Greer.

Viene una nueva ola de aranceles de Estados Unidos a finales de julio, advierte Greer
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el gobernador de la región de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky (no aparece en la imagen), en el Kremlin en Moscú, Rusia.

El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump