Consejo municipal analiza trámites para crecimiento urbano de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ramos Arizpe revisó solicitudes de ampliación, regularización y uso de suelo durante su tercera sesión ordinaria, en un proceso que incide en la autorización y planeación de proyectos ligados al crecimiento urbano y económico del municipio. El órgano colegiado analizó expedientes promovidos por emprendedores y desarrolladores, con el propósito de emitir opiniones técnicas sobre distintos asuntos relacionados con el desarrollo de la ciudad. La autoridad municipal señaló que la revisión se realizó con base en la normatividad vigente y bajo criterios técnicos.

La sesión fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, junto con Manuel González Zozaya, presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, y David Valdés Álvarez, director de Desarrollo Urbano en Ramos Arizpe. En la audiencia de proyectos también participaron representantes de la sociedad civil, empresarios, integrantes del Cabildo y personal del Gobierno Municipal vinculado con temas de desarrollo urbano. Entre los asuntos revisados estuvieron trámites relacionados con ampliaciones, regularizaciones y uso de suelo.

Durante la sesión, el alcalde Gutiérrez Merino afirmó que estos mecanismos permiten planificar el crecimiento de la ciudad y dar certeza a la ciudadanía y a quienes invierten en el municipio. “Ramos Arizpe vive un gran momento de desarrollo y crecimiento. Nuestra responsabilidad es que ese progreso se dé con orden, visión de futuro y siempre privilegiando el bienestar de las familias y el desarrollo sostenible de nuestra ciudad”, expresó Gutiérrez Merino.

La intervención del consejo cobra relevancia en un contexto de expansión urbana e industrial en Ramos Arizpe, ya que este tipo de órganos participa en la revisión técnica de proyectos que pueden impactar la ocupación del territorio, los servicios, la movilidad y el desarrollo habitacional o productivo del municipio.