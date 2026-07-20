Llama Congreso a Sedu a aprovechar vacaciones para dar mantenimiento a escuelas de Coahuila

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    Llama Congreso a Sedu a aprovechar vacaciones para dar mantenimiento a escuelas de Coahuila
    La diputada Zulmma Guerrero hizo un llamado a la SEP, Sedu y al Icifedm para que en vacaciones den mantenimiento a ls planteles de educación Básica. CORTESÍA

La diputada Zulmma Guerrero propuso que autoridades educativas y municipios refuercen las labores preventivas en los planteles de educación Básica antes del inicio del próximo ciclo escolar

Con el objetivo de que las escuelas se encuentren en condiciones adecuadas para el regreso a clases el próximo 31 de agosto, la diputada de UDC, Zulmma Guerrero, llamó a autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo durante el receso escolar de verano.

La propuesta está dirigida a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Coahuila, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) y a los 38 ayuntamientos del Estado, a fin de que coordinen trabajos de conservación en los planteles de educación Básica.

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La legisladora señaló que el periodo vacacional representa la mejor oportunidad para realizar reparaciones sin afectar las actividades académicas, además de prevenir problemas que podrían generar mayores costos o poner en riesgo a estudiantes y personal educativo una vez iniciado el ciclo escolar.

Expuso que en Coahuila existen más de 3 mil 700 planteles de educación básica, por lo que consideró necesario mantener una estrategia permanente de conservación que priorice la seguridad, la salud y el funcionamiento de las escuelas.

Entre las acciones planteadas se encuentran la impermeabilización de techos, revisión de instalaciones eléctricas e hidráulicas, mantenimiento de sanitarios y bebederos, sustitución de cristales, poda preventiva de árboles, limpieza de patios, desazolve de drenajes, retiro de maleza y revisión del mobiliario escolar.

La legisladora argumentó que el mantenimiento preventivo permite proteger la inversión pública destinada a la infraestructura educativa, al reducir costos de reparación y prolongar la vida útil de las instalaciones.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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