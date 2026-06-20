Ramos Arizpe consolida crecimiento con bienestar y orden urbano

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    Ramos Arizpe consolida crecimiento con bienestar y orden urbano
    La educación es un rubro que no ha sido descuidado; el programa “En tu escuela tú decides” ha otorgado 61 apoyos a igual número de planteles escolares. CORTESÍA

Crecimiento equilibrado con inversión, obras y coordinación estatal que fortalece la tranquilidad social y mejora servicios para habitantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El crecimiento de esta ciudad del sureste de Coahuila no solo se mide en nuevas inversiones, generación de empleos o modernización de vialidades, sino también en la estabilidad cotidiana con la que miles de familias desarrollan sus actividades. Este avance responde a una estrategia integral impulsada por la administración local en coordinación con el Gobierno del Estado.

En los últimos meses, la administración de Ramos Arizpe ha consolidado una política pública orientada a la mejora de infraestructura, rehabilitación de espacios comunitarios, eficiencia en los servicios básicos y fortalecimiento de acciones preventivas en materia de seguridad, lo que ha derivado en un entorno más ordenado y funcional.

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Destaca la intervención en vialidades estratégicas como el Camino del Real del Valle, donde las obras han permitido agilizar la movilidad, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre sectores habitacionales. Paralelamente, la recuperación de más de 30 plazas públicas ha devuelto áreas de convivencia a la población, especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

$!La rehabilitación del Camino Real del Valle redujo tiempos de traslado y mejora la movilidad.
La rehabilitación del Camino Real del Valle redujo tiempos de traslado y mejora la movilidad. CORTESÍA

SERVICIOS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO PERMANENTE

De forma paralela, cuadrillas municipales mantienen labores constantes de limpieza, deshierbe, poda, recolección de residuos y rehabilitación del alumbrado público, acciones que contribuyen a conservar una imagen urbana más ordenada y funcional.

Estas tareas forman parte de un esquema operativo permanente que busca atender de manera oportuna las necesidades de cada sector, fortaleciendo la percepción de orden y cuidado del entorno urbano.

PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

En el rubro preventivo, el gobierno local sostiene una coordinación estrecha con instancias estatales y federales, al tiempo que impulsa programas de Proximidad Social en planteles educativos, enfocados en fomentar la legalidad, el respeto y la participación comunitaria entre la niñez y la juventud.

$!Las cámaras del C2 garantizan un entorno más seguro.
Las cámaras del C2 garantizan un entorno más seguro. CORTESÍA

Este enfoque integral ha permitido reforzar la prevención desde el ámbito escolar y comunitario, consolidando entornos más seguros y con mayor cohesión social.

La expansión industrial del municipio, acompañada de inversión constante en infraestructura y servicios, ha favorecido un crecimiento equilibrado que combina dinamismo económico con mejores condiciones de vida para la población, consolidando así un modelo de desarrollo sostenido.

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