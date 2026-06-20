Ramos Arizpe consolida crecimiento con bienestar y orden urbano

RAMOS ARIZPE, COAH.- El crecimiento de esta ciudad del sureste de Coahuila no solo se mide en nuevas inversiones, generación de empleos o modernización de vialidades, sino también en la estabilidad cotidiana con la que miles de familias desarrollan sus actividades. Este avance responde a una estrategia integral impulsada por la administración local en coordinación con el Gobierno del Estado. En los últimos meses, la administración de Ramos Arizpe ha consolidado una política pública orientada a la mejora de infraestructura, rehabilitación de espacios comunitarios, eficiencia en los servicios básicos y fortalecimiento de acciones preventivas en materia de seguridad, lo que ha derivado en un entorno más ordenado y funcional.

Destaca la intervención en vialidades estratégicas como el Camino del Real del Valle, donde las obras han permitido agilizar la movilidad, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre sectores habitacionales. Paralelamente, la recuperación de más de 30 plazas públicas ha devuelto áreas de convivencia a la población, especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

SERVICIOS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO PERMANENTE De forma paralela, cuadrillas municipales mantienen labores constantes de limpieza, deshierbe, poda, recolección de residuos y rehabilitación del alumbrado público, acciones que contribuyen a conservar una imagen urbana más ordenada y funcional. Estas tareas forman parte de un esquema operativo permanente que busca atender de manera oportuna las necesidades de cada sector, fortaleciendo la percepción de orden y cuidado del entorno urbano. PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD En el rubro preventivo, el gobierno local sostiene una coordinación estrecha con instancias estatales y federales, al tiempo que impulsa programas de Proximidad Social en planteles educativos, enfocados en fomentar la legalidad, el respeto y la participación comunitaria entre la niñez y la juventud.

Este enfoque integral ha permitido reforzar la prevención desde el ámbito escolar y comunitario, consolidando entornos más seguros y con mayor cohesión social. La expansión industrial del municipio, acompañada de inversión constante en infraestructura y servicios, ha favorecido un crecimiento equilibrado que combina dinamismo económico con mejores condiciones de vida para la población, consolidando así un modelo de desarrollo sostenido.

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