Constitución Mexicana reconoce a los animales como seres sintientes: activista coahuilense

Claudia Leza Ortega, presidenta de la asociación “Amor por los Animales”, informó que recientemente la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución Mexicana para reconocer a los animales como “seres sintientes”, sujetos de derechos y a un trato digno y ético.

“Ser sintiente” es el término usado para referirse a seres con capacidad de sentir y experimentar uno o más de los diversos estados o “sentimientos”, como sufrimiento, ansiedad, depresión, e implica sentir dolor o hasta tener conciencia y capacidad cognitiva.

Asimismo, indicó, reformaron el Artículo 73 para establecer que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes en materia de bienestar, trato digno, solidario, sustentable y respetuoso a los animales “a fin de reconocer a todo animal no humano como ser sintiente y que deberá garantizarse su protección por parte de las autoridades del Estado”.

“Procurar y legislar por el bienestar animal es una tendencia a nivel mundial, se requiere avanzar en leyes que concienticen y sensibilicen sobre este tema pues, lamentablemente, aún observamos casos de maltrato y crueldad animal, sin importar que diversas investigaciones han demostrado que tienen capacidad sensorial”, refirió.

Como resultado de los avances de la etiología, las neurociencias y la tecnología es posible observar pautas de comportamiento complejas que proporcionan evidencia de la capacidad cognitiva y reacciones emocionales en los animales.

Desde la antigüedad, los filósofos defendían a los animales. Plutarco decía que los animales no humanos, por ser inteligentes y sintientes merecían respeto y consideración moral, pues eran capaces de sufrir y tenían interés por vivir, mientras que Aristóteles señalaba que todos los animales tienen alma y algún tipo de entendimiento.

“Es importante defender a quienes no pueden defenderse, garantizar que no se vulnere la dignidad de los animales. Los animales no son cosas, no son propiedades, son organismos vivientes sujetos de derechos y debemos fomentar su tenencia responsable, así como evitar su explotación y abandono”.

La Declaración de Cambridge (2012), elaborada por especialistas en neurociencia cognitiva, neurofarmacología, neurofisiología y neurociencia computacional establece que hay evidencias que indican que los animales no humanos poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales.

En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia, indicó.

Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos y sienten frío, dolor, ansiedad, miedo, placer, alegría y hay especies que experimentan emociones complejas como tristeza y empatía.

Adición al Artículo 4 de la Constitución Mexicana: “Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; estos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común”.