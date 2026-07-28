‘Construimos bienestar, seguridad, salud y espacios donde la gente pueda vivir mejor’: Tomás Gutiérrez

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    ‘Construimos bienestar, seguridad, salud y espacios donde la gente pueda vivir mejor’: Tomás Gutiérrez
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las obras buscan generar bienestar, seguridad, salud y mejores condiciones de vida para la población. CORTESÍA

Ramos Arizpe impulsa obras para mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el desarrollo municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- La consolidación de condiciones de tranquilidad y bienestar en Ramos Arizpe se fortalece mediante una estrategia permanente de infraestructura y servicios públicos, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias y contribuir al desarrollo integral del municipio.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, impulsa una serie de proyectos dirigidos a modernizar la infraestructura urbana, fortalecer la seguridad, ampliar el acceso a servicios esenciales y recuperar espacios públicos para la convivencia comunitaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuadrillas-municipales-recorren-calles-de-ramos-arizpe-en-jornada-de-limpieza-urbana-GH22436505

Como parte del programa de infraestructura, la administración municipal ha desarrollado acciones para mejorar vialidades, rehabilitar plazas públicas y habilitar espacios deportivos y recreativos, con el objetivo de atender las necesidades de la población y generar entornos adecuados para las familias.

Entre las obras realizadas se encuentra la rehabilitación del Camino Real del Valle, así como la recuperación de plazas públicas en sectores como Fidel Velázquez, Haciendas III, Cactus, Villamagna, Analco I y II, Armillita, Hacienda del Refugio, CETIS, Villa Sol, Urbivilla del Real y La Libertad.

$!El Centro de Comando y Control (C2) fortalece la vigilancia mediante videomonitoreo permanente.
El Centro de Comando y Control (C2) fortalece la vigilancia mediante videomonitoreo permanente. CORTESÍA

De igual manera, se han impulsado nuevos espacios recreativos y deportivos en comunidades rurales como San Gregorio, Estación Higo, Las Esperanzas y Mesillas. A estas acciones se suman la construcción de la cancha multideportiva de la Alameda Escorial y la rehabilitación de la cancha de Quinta Manantiales, obras que han permitido recuperar espacios para la convivencia y la práctica deportiva.

En materia de salud, el programa de infraestructura también contempla el fortalecimiento de las Clínicas de la Salud Popular, mediante las cuales se facilita a las familias el acceso a consultas médicas y medicamentos a bajo costo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/promueve-ramos-arizpe-convivencia-familiar-mediante-recuperacion-de-parques-y-plazas-LH22436184

Por otra parte, la consolidación del Centro de Comando y Control (C2), equipado con tecnología de videovigilancia y monitoreo permanente, representa un instrumento para reforzar las labores de prevención y vigilancia, contribuyendo a preservar las condiciones de seguridad en el municipio.

“Cada obra representa una mejor oportunidad para nuestras familias. No solo construimos calles, plazas o edificios; construimos bienestar, seguridad, salud y espacios donde la gente pueda vivir mejor. Ese seguirá siendo el rumbo de nuestra administración”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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