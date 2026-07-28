‘Construimos bienestar, seguridad, salud y espacios donde la gente pueda vivir mejor’: Tomás Gutiérrez

RAMOS ARIZPE, COAH.- La consolidación de condiciones de tranquilidad y bienestar en Ramos Arizpe se fortalece mediante una estrategia permanente de infraestructura y servicios públicos, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias y contribuir al desarrollo integral del municipio. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, impulsa una serie de proyectos dirigidos a modernizar la infraestructura urbana, fortalecer la seguridad, ampliar el acceso a servicios esenciales y recuperar espacios públicos para la convivencia comunitaria.

Como parte del programa de infraestructura, la administración municipal ha desarrollado acciones para mejorar vialidades, rehabilitar plazas públicas y habilitar espacios deportivos y recreativos, con el objetivo de atender las necesidades de la población y generar entornos adecuados para las familias. Entre las obras realizadas se encuentra la rehabilitación del Camino Real del Valle, así como la recuperación de plazas públicas en sectores como Fidel Velázquez, Haciendas III, Cactus, Villamagna, Analco I y II, Armillita, Hacienda del Refugio, CETIS, Villa Sol, Urbivilla del Real y La Libertad.

De igual manera, se han impulsado nuevos espacios recreativos y deportivos en comunidades rurales como San Gregorio, Estación Higo, Las Esperanzas y Mesillas. A estas acciones se suman la construcción de la cancha multideportiva de la Alameda Escorial y la rehabilitación de la cancha de Quinta Manantiales, obras que han permitido recuperar espacios para la convivencia y la práctica deportiva. En materia de salud, el programa de infraestructura también contempla el fortalecimiento de las Clínicas de la Salud Popular, mediante las cuales se facilita a las familias el acceso a consultas médicas y medicamentos a bajo costo.

Por otra parte, la consolidación del Centro de Comando y Control (C2), equipado con tecnología de videovigilancia y monitoreo permanente, representa un instrumento para reforzar las labores de prevención y vigilancia, contribuyendo a preservar las condiciones de seguridad en el municipio. “Cada obra representa una mejor oportunidad para nuestras familias. No solo construimos calles, plazas o edificios; construimos bienestar, seguridad, salud y espacios donde la gente pueda vivir mejor. Ese seguirá siendo el rumbo de nuestra administración”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.