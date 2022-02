Contemplan foráneos Sierra de Arteaga

Arteaga, Coahuila.- Para la pequeña Atziri Labrado, de 6 años, la nieve era una ilusión, algo que sólo veía en las películas o que no tenía la certeza de que existía.



Esta mañana arribó a la curva de los Oyameles con su familia, originaria de Morelia, a conocer por primera vez la nieve que cubre la Sierra de Arteaga durante los días de deshielo.

Sin importar el viento que congelaba sus mejillas y enfrío que convertía sus dientes en castañuelas, la pequeña no paró de correr entre los pinos y oyameles cubiertos de escarcha.

“Pensé que no existía pero sí, no había visto nieve, nada más en la paletería o en el refrigerador pero no en la vida real”, comentó la pequeña.

Atziri estaba encima, debajo, trepando, colgando y saltando entre los oyemeles, con lo zapatos enlodados y las chamarras húmedas; las manos congeladas y los labios rosados.

Quería tocarla con sus manos, verla de cerca, pisarla, sabe que se siente tocarla y hasta probarla con la lengua para saber si sabe igual que las nieves de “La Michoacana”.

La niña pidió a su madre fotografías para que sus amigas de la escuela le creyeran. Supieran que la nieve existe y cubre al menos dos bebes al año la Sierra de Arteaga, en Coahuila.

Su llanto al retirarse estremeció a los visitantes, prometiendo volver otro inverno para presenciar la nieve, guardando en su memoria la imagen de la blanca sabana de nieve que aún cubría el interior de los bosques de Arteaga.

Más personas, la mayoría foráneos, arribaron a la serranía para contemplar el paisaje de la naturaleza cubierto de aguanieve, movidos por la experiencia de sumergir lo pies en ella y fascinados por las fotografías que captaron ese momento.

Con el paso de la mañana, la nieve de las partes más altas y agua nieve de las faldas de la Sierra se cristalizaron con los rayos del sol, formaron grietas en la Tierra que arrebataron el equilibrio a algunos despistados.

Pasaron 29 años para que Cristina Bueno, originaria de Veracruz, también conociera la nieve, quien consideró el paisaje como algo impresionante, pues nunca antes vio que tantos árboles fueran cubiertos de nieve.

De acuerdo a elementos de Protección Civil, hasta el momento no se ha presentado algún accidente, pérdida o situación de riesgo, pues en esta curva se advierte a paseantes y condúcete sobre la situación en la serranía.

Este fin de semana, incluyendo el día lunes, Se recibieron alrededor de 250 visitantes, además de quienes arriben esta semana, cuando el lunes se declaró como Día Festivo.