Continúan anomalías de jueza de Saltillo en caso de menores con ciudadanía checa

Tras varios meses de disputa legal por la convivencia y la custodia de dos menores de nacionalidad checa, la familia de Linnet Serrano asegura que la jueza de lo familiar en Saltillo, Cristina Aguirre Martínez, continúa emitiendo resoluciones con anomalías.

El caso se originó en el 2022 a partir de la ruptura de Linnet y Roberto José Díaz García, quienes desde hace cinco años se convirtieron en padres de los dos menores que hoy se encuentran en disputa tras una serie de conflictos en la relación.

ROBERTO SE LLEVÓ A SUS HIJOS EN EL 2022

De acuerdo con José Serrano, el padre de Linnet, los problemas empezaron a mediados del 2022, cuando el padre de los menores los retiró del domicilio donde residían con su madre y nunca más los regresó, en medio del inicio de una demanda de divorcio donde hizo una serie de requerimientos en los que además le daba a su ex pareja posibilidades de convivencia limitadas con sus hijos.

A raíz de ello, el caso ha tenido el desarrollo de varias audiencias, donde la jueza no ha reconocido los derechos de la madre, a pesar de que el padre incluso tiene denuncias por la vía penal.

Las últimas irregularidades que destaca la familia de Linnet se registraron el pasado 12 de abril con la celebración de una audiencia donde las licenciadas Rosa Reyna y Araceli Martínez del Centro de Evaluación Psicosocial Unidad Sureste reconocieron que no veían ningún problema para ampliar el método de convivencias que se había visto limitado para Linnet.

PADRE INCUMPLE CON REQUERIMIENTO

Esto luego de que el abogado reclamó que los menores no habían sido llevados a diversas convivencias, a finales de año, en medio de que en una audiencia anterior, Roberto, quien es hijo de un ex funcionario de alto poder de Coahuila, no había acudido al llamado evitando una orden de aprehensión que tenía solicitada por los ministerios adscritos al Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde Linnet denunció la violencia familiar.

“La jueza no accedió argumentando que no tenía el reporte del CAIF, por lo que citó nueva audiencia para el 27 de mayo de 2024. Están mintiendo porque tenemos una grabación del Psicólogo del CAIF del 4 de marzo de 2024, en la cual asegura que ese mismo día enviaría la evaluación de las convivencias supervisadas”, indica el abuelo de los menores de edad.

Ahora la familia está a la espera de que la jueza realice una nueva determinación, sin embargo, aseguran que hasta ahora han sospechado de la misma debido a todas las irregularidades que han encontrado en el análisis del caso.