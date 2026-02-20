Continúan los robos en el centro de Parras; vecina graba a los ladrones (video)
Los responsables sustrajeron herramientas, más de 60 mil pesos en efectivo y diversas joyas, además de causar destrozos y destruir una caja fuerte dentro del domicilio
Vecinos de las calles Cepeda y Puebla manifestaron su molestia ante los constantes robos registrados en el sector centro de Parras, situación que, aseguran, se ha repetido en diversas ocasiones sin que hasta el momento se frene la problemática.
En esta ocasión, los afectados fueron integrantes de la familia Martínez Mancha, luego de que personas ingresaran a un domicilio que actualmente se encuentra deshabitado, ya que la propietaria falleció recientemente. De acuerdo con lo señalado por la señora Concepción, los ladrones causaron destrozos en el interior y lograron llevarse herramientas, más de 60 mil pesos en efectivo y diversas joyas.
Se informó que se trataba de dos jóvenes que caminaban sobre los techos de las viviendas. Una vecina logró grabarlos con su teléfono celular. Al percatarse de que habían sido descubiertos, descendieron y dejaron sobre el techo un morral con algunas pertenencias.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, minutos más tarde, arribaron agentes de la Fiscalía para recabar evidencias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, a fin de dar con el paradero de los responsables.
Los colonos señalaron que ya suman varios reportes en la zona, ubicada a una cuadra de la Presidencia Municipal, en pleno centro del Pueblo Mágico. Dentro de la vivienda afectada fueron encontrados los guardarropas vacíos y la ropa esparcida en el piso. Sobre la cama y debajo de algunas prendas estaba una pequeña caja fuerte destruida, en la que se resguardaban las joyas y el dinero.