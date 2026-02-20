Continúan los robos en el centro de Parras; vecina graba a los ladrones (video)

Vecinos de las calles Cepeda y Puebla manifestaron su molestia ante los constantes robos registrados en el sector centro de Parras, situación que, aseguran, se ha repetido en diversas ocasiones sin que hasta el momento se frene la problemática.

En esta ocasión, los afectados fueron integrantes de la familia Martínez Mancha, luego de que personas ingresaran a un domicilio que actualmente se encuentra deshabitado, ya que la propietaria falleció recientemente. De acuerdo con lo señalado por la señora Concepción, los ladrones causaron destrozos en el interior y lograron llevarse herramientas, más de 60 mil pesos en efectivo y diversas joyas.

TE PUEDE INTERESAR: Explotación de gas natural sería un motor económico para Coahuila: Rogelio Montemayor