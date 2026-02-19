Explotación de gas natural sería un motor económico para Coahuila: Rogelio Montemayor

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Explotación de gas natural sería un motor económico para Coahuila: Rogelio Montemayor
    A pesar de las dudas que imperan sobre la explotación del gas natural, especialistas consideran que hay alternativas seguras para hacerlo y generar un impulso económico a la entidad. IA

El especialista habla de la explotación del gas natural como una vía para alcanzar la soberanía energética; Sobre el riesgo ambiental asegura que existe tecnología para evitarlos

Rogelio Montemayor, quien fuera presidente del Clúster de Energía Coahuila, afirmó que la extracción de gas en la entidad podría ser la vía para romper la dependencia energética de Texas, además de ser un motor económico para la entidad.

El debate sobre la explotación de gas natural ha cobrado relevancia luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que es esencial fortalecer la producción nacional. No obstante, organizaciones sociales han manifestado preocupación por el posible impacto ambiental frente al beneficio económico que implicaría esta actividad.

Sheinbaum ha sostenido que existen alternativas que se están utilizando para aprovechar el gas. Por su parte, Montemayor aseguró que actualmente existe tecnología que permite evitar la sobreexplotación y la contaminación de acuíferos, principales inquietudes de asociaciones ambientalistas.

En entrevista, el exgobernador de Coahuila advirtió que la soberanía energética de México se encuentra en una situación de vulnerabilidad crítica, ya que el 90 por ciento de las importaciones de gas natural dependen de un solo estado de Estados Unidos: Texas.

Ante este escenario, señaló que el desarrollo del fracking en territorio coahuilense no es solo una opción técnica, sino una medida necesaria para evitar crisis como la registrada en 2022, cuando una helada en Estados Unidos paralizó la industria nacional.

Rogelio Montemayor, quien fuera presidente del Clúster de Energía de Coahuila, destacó los beneficios que traería la explotación del gas natural en la entidad.
Rogelio Montemayor, quien fuera presidente del Clúster de Energía de Coahuila, destacó los beneficios que traería la explotación del gas natural en la entidad. Especial

Montemayor explicó que, a diferencia de otros combustibles que pueden adquirirse en mercados globales, el gas es un recurso regional que se transporta principalmente por ductos.

“El riesgo actual es que el 70 por ciento de la energía eléctrica de México se genera con gas importado y el país carece de capacidad de almacenamiento para enfrentar interrupciones en el suministro”, indicó en entrevista telefónica.

“La ironía es que México tiene gas y tiene mucho”, afirmó, al detallar que el recurso se encuentra en formaciones geológicas de baja permeabilidad que requieren fracturación hidráulica para poder fluir. Añadió que, sin esta tecnología, el país tendría que importar gas natural licuado, lo que triplicaría el costo de la molécula y restaría competitividad a la economía nacional.

En cuanto a las preocupaciones ambientales, sostuvo que toda actividad humana genera un impacto, pero aseguró que el fracking puede realizarse de manera segura mediante tecnología adecuada y una regulación estricta. Propuso dos medidas clave para mitigar riesgos.

La primera es el uso de agua tratada. “Coahuila dispone de agua tratada en Piedras Negras y Acuña que podría emplearse en la industria sin afectar el suministro para consumo humano”, explicó.

Sobre la protección de los acuíferos, indicó que puede garantizarse mediante el uso de doble o triple revestimiento de acero en los pozos, lo que evita que el gas extraído a gran profundidad contamine los mantos freáticos ubicados a menos de 500 metros.

Respecto al impacto económico, el exmandatario afirmó que el desarrollo de estos yacimientos representaría un motor para la entidad. Destacó que Coahuila concentra una parte importante de las reservas, lo que podría generar empleos para jóvenes, oportunidades para proveedores locales e ingresos adicionales para los municipios a través de permisos y regulaciones.

Sin embargo, subrayó que este avance requiere una política de fomento por parte del Estado, que incluya capacitación técnica en universidades y la construcción de infraestructura, como ductos y caminos adecuados para el tránsito industrial.

“Es la disyuntiva que debemos enfrentar: o desarrollamos nuestras reservas o seguimos dependiendo de una fuente única”, concluyó.

