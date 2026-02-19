Explotación de gas natural sería un motor económico para Coahuila: Rogelio Montemayor

Rogelio Montemayor, quien fuera presidente del Clúster de Energía Coahuila, afirmó que la extracción de gas en la entidad podría ser la vía para romper la dependencia energética de Texas, además de ser un motor económico para la entidad.

El debate sobre la explotación de gas natural ha cobrado relevancia luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que es esencial fortalecer la producción nacional. No obstante, organizaciones sociales han manifestado preocupación por el posible impacto ambiental frente al beneficio económico que implicaría esta actividad.

Sheinbaum ha sostenido que existen alternativas que se están utilizando para aprovechar el gas. Por su parte, Montemayor aseguró que actualmente existe tecnología que permite evitar la sobreexplotación y la contaminación de acuíferos, principales inquietudes de asociaciones ambientalistas.

En entrevista, el exgobernador de Coahuila advirtió que la soberanía energética de México se encuentra en una situación de vulnerabilidad crítica, ya que el 90 por ciento de las importaciones de gas natural dependen de un solo estado de Estados Unidos: Texas.

Ante este escenario, señaló que el desarrollo del fracking en territorio coahuilense no es solo una opción técnica, sino una medida necesaria para evitar crisis como la registrada en 2022, cuando una helada en Estados Unidos paralizó la industria nacional.