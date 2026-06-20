Crece demanda de trámites de pensión de maestros en Coahuila

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    Crece demanda de trámites de pensión de maestros en Coahuila
    La Dipetre pide no dejarse engañar por intermediarios al momento de realizar el proceso de pensión. ARCHIVO

Autoridades garantizan procesos sin costo y reportan solidez económica para responder a sus compromisos con el magisterio

El incremento sostenido en el número de jubilados y pensionados atendidos por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) en Coahuila, ha impulsado a la institución a reforzar la orientación que brinda a quienes están por iniciar su retiro laboral.

El director del organismo, Osvaldo Aguilar Villarreal, señaló que cada vez son más las personas que acuden para solicitar información o iniciar el procedimiento correspondiente, por lo que insistió en la importancia de realizar todas las gestiones directamente ante la dependencia y no dejarse engañar por supuestos intermediarios.

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Subrayó que ningún trámite requiere pagos extraordinarios ni la contratación de gestores, ya que el acceso a una pensión depende exclusivamente del cumplimiento de los criterios establecidos en la legislación vigente, entre ellos la edad y los años de servicio acumulados.

INSISTEN EN REALIZAR GESTIONES DIRECTAMENTE

Aguilar Villarreal recordó que los interesados pueden recibir asesoría tanto en las oficinas de la Dipetre como mediante la Sección 38, en el caso de los trabajadores afiliados a esa organización sindical.

Explicó que el personal está capacitado para orientar a los futuros pensionados durante cada etapa del proceso y resolver cualquier duda relacionada con los requisitos o la documentación necesaria.

REPORTAN ESTABILIDAD PARA CUMPLIR OBLIGACIONES

El titular de la dependencia aseguró además que la institución mantiene una situación financiera favorable, lo que permite atender oportunamente sus responsabilidades con los beneficiarios.

Indicó que la Dipetre registra un superávit derivado de los rendimientos obtenidos por la administración de su cartera de préstamos, factor que ha fortalecido sus finanzas y respaldado el pago de las prestaciones.

“Vamos al día. Vamos al 100 y hacemos extensivo el comentario para que tengamos esa tranquilidad en la institución; estamos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para poder cumplir con la nómina”, afirmó.

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