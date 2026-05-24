Dipetre muda oficinas al Centro de Saltillo para facilitar trámites a jubilados

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    Dipetre muda oficinas al Centro de Saltillo para facilitar trámites a jubilados
    Las oficinas de Dipetre operan nuevamente en el primer cuadro de Saltillo para facilitar trámites y servicios a jubilados y pensionados, informó Osvaldo Aguilar, director del organismo. REDES SOCIALES

Regresan a inmueble histórico del magisterio; buscan agilizar atención y solicitudes de préstamos

Con el objetivo de brindar una ubicación más accesible y mejorar la atención a sus derechohabientes, la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) concretó su mudanza del centro recreativo a su antigua sede, ubicada en el primer cuadro de Saltillo.

El director general de la institución, Osvaldo Aguilar Villarreal, informó que las nuevas oficinas se localizan sobre la calle Bravo número 383, en la zona centro de la capital coahuilense, inmueble que ya había albergado oficinas del magisterio desde la década de los 70.

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“Estamos aquí en el centro de Saltillo, en la calle de Bravo número 383, para servirles con la mejor de las actitudes y las intenciones de poder generar mejora en cuanto a la calidad en el servicio”, señaló.

Aguilar Villarreal explicó que el cambio busca beneficiar principalmente a profesores jubilados y pensionados de la Región Sureste, quienes todavía realizan diversos trámites de manera presencial.

Entre los servicios que podrán efectuarse en las nuevas instalaciones se encuentran la actualización de credenciales institucionales, solicitudes de préstamos, emisión de constancias para jubilados y aclaraciones relacionadas con pagos.

El funcionario aseguró que la intención es ofrecer una atención más ágil y cercana para los derechohabientes que acuden diariamente a las oficinas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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