En Coahuila, 70% de los Puntos Violeta opera las 24 horas; preparan app para ubicarlos

El Gobierno de Coahuila desarrolla una aplicación móvil para que las mujeres puedan ubicar en tiempo real los espacios de auxilio más cercanos. La herramienta complementará la estrategia estatal de Puntos Violeta, cuya red continúa ampliándose en la entidad. Maribel Rodríguez, subsecretaria de las Mujeres en Coahuila, informó que el proyecto avanza por instrucción del Ejecutivo estatal con el propósito de acercar los servicios de prevención y atención. Explicó que la plataforma permitirá localizar no solo comercios certificados, sino también instalaciones de seguridad municipales y estatales, oficinas de la Fiscalía y hospitales.

Actualmente, el programa cuenta con 635 Puntos Violeta activos, resultado de la colaboración con sociedad civil, universidades y empresas. La funcionaria precisó que la disponibilidad depende del tipo de establecimiento; sin embargo, destacó que el 70 por ciento de estos espacios brinda atención las 24 horas del día. Rodríguez explicó que antes de firmar cualquier convenio se realiza una revisión física del lugar para verificar que cumpla con los requisitos establecidos. Entre ellos se encuentran contar con infraestructura segura, cámaras de videovigilancia y un espacio adecuado para resguardar a las víctimas. Añadió que otro de los elementos indispensables es la capacitación del personal como primer respondiente ante situaciones de riesgo. “Existe el personal al cual capacitamos de manera previa en la aplicación del protocolo; ante una solicitud de ayuda, existe personal en el momento”, señaló.

Indicó que una parte importante de la cobertura actual corresponde a tiendas OXXO, cuyos establecimientos operan bajo distintos esquemas de horario. Según explicó, tanto las sucursales de 12 horas como las de 24 horas cuentan con personal capacitado para brindar apoyo y resguardo, incluso a través de las ventanillas de servicio nocturno. La subsecretaria agregó que el programa mantiene una estrategia permanente de vinculación con distintos sectores. En fechas recientes, dijo, se sostuvieron reuniones con representantes del sector industrial de Derramadero y con la cadena de estaciones de servicio OXXO Gas para ampliar la red de protección. ”Estamos buscando cuanta institución se quiera sumar, claro, reuniendo los requisitos que nosotros previamente revisamos”, concluyó, al reiterar que el objetivo es ofrecer alternativas de resguardo en todos los sectores donde las mujeres puedan enfrentar situaciones de riesgo.

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