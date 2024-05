Critica directora de primaria de Acuña a Protección Civil por desatender llamada de auxilio

ACUÑA, COAH.- La directora de la escuela primaria “Guadalupe Victoria”, María Sandate, lamentó y criticó la falta de sensibilidad de los elementos de Protección Civil y Bomberos, además de extrañarse de su actitud.

Dijo Sandate Cabrera que al solicitar su intervención para inspeccionar y acordonar un área en donde a un árbol muy grande se le empezaron a tronar sus ramas poniendo en riesgo a los alumnos, como respuesta le dijeron que estaban muy ocupados y que eso no les correspondía.

“Desde en la mañana nos dimos cuenta de que el árbol tronó, es uno de los árboles más viejos de nuestra escuela, y yo creo que con el aire se partió en tres, y el riesgo para los niños fue inminente.

“Hablamos primero a Escuela Segura, donde están todas las autoridades y me contestaron inmediatamente que Protección Civil ya sabía, le hablo yo a Protección Civil y me dicen que están muy ocupados, que tienen mucho trabajo y que no les corresponde a ellos, que le corresponde a Ecología”, mencionó.

FUE ECOLOGÍA LA QUE RESOLVIÓ

Lamento que estando a unos cuantos pasos Protección Civil no haya venido, tan siquiera para verificar el estado del árbol y el riesgo en el que pudieran estar los alumnos.

“Afortunadamente llamé al director de Ecología, Javier Reyes, que es maestro y que por eso entiende lo que es tener en riesgo la seguridad de nuestros niños. Me dijo que inmediatamente ellos, terminando de ver otra situación que ellos traían, el maestro con su cuadrilla asistía, y aquí están, lo cual le agradezco tanto”, aseveró.

Los niños no miden las consecuencias de un riesgo, por lo que de acuerdo con la directora del plantel hizo la llamada a Protección Civil y extrañamente no quisieron acudir a valorar el árbol.