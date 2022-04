CIUDAD FRONTERA, COAH.- Jesús Antonio Estrada, un pequeño de 11 años oriundo de Castaños, se convirtió en soldado por un día y convivió con los integrantes del 105 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en Ciudad Frontera.

El menor presenta una discapacidad motriz, cursa sexto de primaria y su sueño es convertirse algún día en soldado.

“Estoy muy agradecido de estar aquí y de portar este uniforme y estoy muy emocionado. De hecho, cuando llegamos aquí, que mi mamá me trajo, me sorprendió ver tanto soldado y cuando vi al Mayor casi me da un desmayito, pero logré aguantar y aquí estoy muy feliz”, dijo.

Como primera acción se realizaron los honores a la bandera con la presencia del coronel de Infantería Diplomado del Estad Mayor, Gerardo Reyes, el alcalde de Frontera Roberto Piña, el subdirector de Servicios Educativos en la región centro Felix Ramos.

Posterior a esto se realizó la presentación de Jesús Antonio a los militares y los comandantes le dieron las novedades del día a Jesús.

Finalmente se le hizo la entrega de un reconocimiento al soldado por un día y se tomó la fotografía oficial con las autoridades.

“El 105 Batallón de Infantería hacemos un gran reconocimiento a tu valor y fuerza de voluntad, a lo largo de tu vida has demostrado ser valeroso, decidido, enérgico, capaz de vencer cualquier adversidad y perseverante para alcanzar tus sueños, en este caso el de ser soldado del Ejército.

“Gracias por tu elección nos haces grandes, nos das la certeza de que la niñez mexicana confía en sus fuerzas armadas y con ello nos compromete a seguir siendo cada día mejores, mejores mexicanos pero sobre todo mejores seres humanos, gracias Jesús Antonio porque solo personas nobles de corazón como tú pueden ver más y descubrir más que nuestros ásperos rostros y coraza de acero, el corazón de ser humano que siente, que sufre, que llora por su patria y que siempre está dispuesto a luchar para defender a los más vulnerables”, concluyó.