Cuatro Ciénegas, Coahuila, enciende la fiesta con el inicio de la Feria de la Uva 2026
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Cientos de familias participaron en la Llegada de la Reina, acto que marcó el comienzo de las festividades del Pueblo Mágico coahuilense
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La espera terminó y la Feria de la Uva 2026 de Cuatro Ciénegas, Coahuila, abrió oficialmente su capítulo más esperado con una de las estampas más tradicionales del municipio: la llegada de la Reina, un acto que reunió a cientos de familias para dar inicio a una celebración que, desde hace 94 ediciones, forma parte de la identidad de esta tierra vitivinícola.
Las calles se llenaron de música, color y ambiente festivo mientras habitantes y visitantes acompañaban el recorrido que marcó el arranque de las actividades de la feria. Más allá del protocolo, la ceremonia reflejó el arraigo de una tradición que ha logrado trascender generaciones y consolidarse como uno de los eventos más representativos de la región centro-desierto de Coahuila.
La apertura reunió a autoridades locales, habitantes del Pueblo Mágico y visitantes, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y destacaron la importancia de preservar una festividad que cada año atrae a turistas de distintos estados del país y del extranjero.
La Feria de la Uva no solo representa una celebración popular. También es un escaparate para promover la riqueza cultural, gastronómica y turística de Cuatro Ciénegas, uno de los ocho Pueblos Mágicos con mayor proyección en el estado, reconocido por sus paisajes naturales y su tradición vinculada al cultivo de la vid.
Con el arranque oficial de la edición 2026, el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se prepara para recibir durante los próximos días a miles de visitantes que disfrutarán de actividades culturales, espectáculos, exposiciones y eventos familiares, en una fiesta que reafirma por qué la Feria de la Uva sigue siendo uno de los encuentros más emblemáticos del calendario coahuilense.