Cuatro Ciénegas, Coahuila, enciende la fiesta con el inicio de la Feria de la Uva 2026

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La espera terminó y la Feria de la Uva 2026 de Cuatro Ciénegas, Coahuila, abrió oficialmente su capítulo más esperado con una de las estampas más tradicionales del municipio: la llegada de la Reina, un acto que reunió a cientos de familias para dar inicio a una celebración que, desde hace 94 ediciones, forma parte de la identidad de esta tierra vitivinícola.

Las calles se llenaron de música, color y ambiente festivo mientras habitantes y visitantes acompañaban el recorrido que marcó el arranque de las actividades de la feria. Más allá del protocolo, la ceremonia reflejó el arraigo de una tradición que ha logrado trascender generaciones y consolidarse como uno de los eventos más representativos de la región centro-desierto de Coahuila.