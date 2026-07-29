Cuatro Ciénegas se declara listo para vivir la Feria de la Uva 2026

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se encuentra listo para recibir a miles de visitantes con la Feria de la Uva 2026, una de las festividades más representativas que del 30 de julio dará inicio a una semana de actividades culturales, artísticas y de convivencia familiar que buscan fortalecer las tradiciones e impulsar el turismo y la economía local. El alcalde Víctor Manuel Leija Vega informó que todo está preparado para arrancar la celebración con un ambiente seguro y familiar. Las actividades oficiales comenzarán este jueves 30 de julio con la llegada de la Reina de la Feria, cuyo recorrido iniciará a las 18:30 horas desde el Arco de Entrada hasta la Plaza Principal, donde será recibida por autoridades municipales y ciudadanos.

“Queremos que la Feria de la Uva siga siendo un espacio de encuentro para las familias, donde nuestras tradiciones cobren vida y donde quienes nos visitan conozcan la grandeza de Cuatro Ciénegas. Hemos preparado una celebración pensada para todos, con eventos de calidad y un ambiente de sana convivencia”, expresó. Leija Vega extendió la invitación a habitantes de la región y turistas para sumarse a las actividades de la Feria de la Uva 2026, al señalar que además de preservar las costumbres del municipio, esta celebración contribuye a fortalecer la economía local y proyectar la riqueza cultural y turística de Cuatro Ciénegas.

Uno de los eventos más esperados será la coronación de la Reina de la Feria de la Uva 2026, programada para el viernes 31 de julio a las 22:00 horas en la Plaza de Toros. La ceremonia reunirá a autoridades, invitados especiales y cientos de familias para dar paso al inicio oficial de las festividades. Como parte del programa de esa noche, el grupo Los Herederos de Nuevo León será el encargado de amenizar el evento con un espectáculo musical que marcará el comienzo de una cartelera integrada por presentaciones artísticas, actividades culturales y recreativas para personas de todas las edades. El Alcalde destacó que esta edición de la feria fue organizada para ofrecer espacios de sana convivencia, con eventos de calidad que permitan a las familias disfrutar de una de las tradiciones más importantes del municipio.

“Queremos que la Feria de la Uva siga siendo un espacio de encuentro para las familias, donde nuestras tradiciones cobren vida y donde quienes nos visitan conozcan la grandeza de Cuatro Ciénegas. Hemos preparado una celebración pensada para todos, con eventos de calidad y un ambiente de sana convivencia”, expresó. Leija Vega extendió la invitación a habitantes de la región y turistas para sumarse a las actividades de la Feria de la Uva 2026, al señalar que además de preservar las costumbres del municipio, esta celebración contribuye a fortalecer la economía local y proyectar la riqueza cultural y turística de Cuatro Ciénegas.