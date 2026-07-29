Cuatro Ciénegas se declara listo para vivir la Feria de la Uva 2026

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    Cuatro Ciénegas se declara listo para vivir la Feria de la Uva 2026
    La coronación de la Reina de la Feria de la Uva se llevará a cabo el 31 de julio, evento con el que dará inicio la tradicional fiesta. LIDIET MEXICANO
    Cuatro Ciénegas se declara listo para vivir la Feria de la Uva 2026

La fiesta estará cargada de eventos artísticos, actividades culturales y recreativas para personas de todas las edades

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se encuentra listo para recibir a miles de visitantes con la Feria de la Uva 2026, una de las festividades más representativas que del 30 de julio dará inicio a una semana de actividades culturales, artísticas y de convivencia familiar que buscan fortalecer las tradiciones e impulsar el turismo y la economía local.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega informó que todo está preparado para arrancar la celebración con un ambiente seguro y familiar. Las actividades oficiales comenzarán este jueves 30 de julio con la llegada de la Reina de la Feria, cuyo recorrido iniciará a las 18:30 horas desde el Arco de Entrada hasta la Plaza Principal, donde será recibida por autoridades municipales y ciudadanos.

$!Hoteles, restaurantes y comercios están listos para recibir a los miles de turistas que se esperan a la tradicional fiesta.
Hoteles, restaurantes y comercios están listos para recibir a los miles de turistas que se esperan a la tradicional fiesta. LIDIET MEXICANO

“Queremos que la Feria de la Uva siga siendo un espacio de encuentro para las familias, donde nuestras tradiciones cobren vida y donde quienes nos visitan conozcan la grandeza de Cuatro Ciénegas. Hemos preparado una celebración pensada para todos, con eventos de calidad y un ambiente de sana convivencia”, expresó.

Leija Vega extendió la invitación a habitantes de la región y turistas para sumarse a las actividades de la Feria de la Uva 2026, al señalar que además de preservar las costumbres del municipio, esta celebración contribuye a fortalecer la economía local y proyectar la riqueza cultural y turística de Cuatro Ciénegas.

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Uno de los eventos más esperados será la coronación de la Reina de la Feria de la Uva 2026, programada para el viernes 31 de julio a las 22:00 horas en la Plaza de Toros. La ceremonia reunirá a autoridades, invitados especiales y cientos de familias para dar paso al inicio oficial de las festividades.

Como parte del programa de esa noche, el grupo Los Herederos de Nuevo León será el encargado de amenizar el evento con un espectáculo musical que marcará el comienzo de una cartelera integrada por presentaciones artísticas, actividades culturales y recreativas para personas de todas las edades.

El Alcalde destacó que esta edición de la feria fue organizada para ofrecer espacios de sana convivencia, con eventos de calidad que permitan a las familias disfrutar de una de las tradiciones más importantes del municipio.

$!La Feria de la Uva es la fiesta con más convocatoria de Cuatro Ciénegas.
La Feria de la Uva es la fiesta con más convocatoria de Cuatro Ciénegas. LIDIET MEXICANO

“Queremos que la Feria de la Uva siga siendo un espacio de encuentro para las familias, donde nuestras tradiciones cobren vida y donde quienes nos visitan conozcan la grandeza de Cuatro Ciénegas. Hemos preparado una celebración pensada para todos, con eventos de calidad y un ambiente de sana convivencia”, expresó.

Leija Vega extendió la invitación a habitantes de la región y turistas para sumarse a las actividades de la Feria de la Uva 2026, al señalar que además de preservar las costumbres del municipio, esta celebración contribuye a fortalecer la economía local y proyectar la riqueza cultural y turística de Cuatro Ciénegas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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