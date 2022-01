Cuesta de enero se extiende a febrero; casas de empeño en Saltillo reciben incremento de 40%

Saltillo, Coahuila.- Las casas de empeño en Saltillo recibieron este enero un incremento del 40 por ciento en la oferta de electrodomésticos, pantallas, computadoras, herramienta eléctrica y joyas, así como en la solicitud de préstamos prendarios, que prevén pueda elevarse hasta el 60 por ciento durante las primera semanas de febrero.

Lo anterior por la cuesta de enero como su principal razón, pero también el contagio COVID-19 y los gastos médicos, un repentino embarazo o hasta un viaje exprés, de acuerdo a empleados de las casas de empeño en la Zona Centro.

La mayoría ofrece tasas de interés de entre el 20 y 25 por ciento, que los saltillenses que buscan empeñar aceptan ante “la necesidad o urgencia” de realizar otros pagos o invertir en su salud; incluso perdiendo lo empeñado al no dar los pagos sin que puedan recuperarlo.

En un recorrido por algunas casas de empeño en la zona, los empleados aseguraron que entre los artículos que más suelen recibirse se encuentran celulares, estufas, aparatos electrodomésticos como licuadoras y batidoras de marca, pero también joyería.

Sin embargo, no todos los establecimientos solicitan la factura de compra o algún comprobante, sino sólo las casas de empeño más establecidas, donde los requisitos para empeñar un bien son mayores y requieren de mayor trámite para realizar el empeño.

Aunque por los electrónicos más sencillos sólo hacen préstamos de entre 150 y 600 pesos, artículos que después son puestos a la venta pues ya no regresan a dar los pagos para recuperarlos, por lo que no siempre se acepta su empeño.

“Otro de los artículos que por sobreoferta ya no se están aceptando son los celulares, pues muchos de los que se han recibido, encienden al momento o si funcionan con el cargador pero luego vemos que ya no regresaron por ellos y cuando se intentan poner a la venta resulta que ya no sirve, estaba descompuesto o ya no enciende”, comentó Guillermo Hernández, encargado de una casa de empeño.