¡Cuidado! bebidas energizantes no hidratan, alerta nutrióloga de Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- Ante el intenso calor, mucha gente compra bebidas energizantes como: Powerade, Gatorade o Suerox, sin embargo, estos líquidos no son hidratantes y están hechos exclusivamente para deportistas o para quienes realizan alguna actividad física extrema a la intemperie, como los trabajadores de la construcción.

Así lo informó la especialista en nutrición, América Sánchez de la Cruz, quien dijo que los únicas fórmulas para hidratar en esta temporada, son el agua simple, sin sabor ni olor y el Vida Suero Oral, que se consigue en cualquier centro de salud de manera gratuita.

“Hay situaciones en las que si un médico nos indica que tenemos una deshidratación, ya sea porque hemos estado con mucha sudoración, trabajamos en lugares en donde las temperaturas son muy altas o pasamos por episodios de mucho vómito o diarrea, enfermedades que nos deshidratan; tenemos que tomar suero”, explicó la especialista.

El suero no se debe de tomar cuando la persona se siente cansada, haber salido al sol o porque sospecha estar deshidratada, tiene que ser por indicación médica y no a libre demanda. “Si me siento cansado, deshidratado y boca seca, es tomar agua nada más”.

Y es que refirió que en el mercado hay muchas marcas de supuesto suero, pero la mayoría no lo es. “El único real es el Suero Vida Oral, el típico de la Secretaría de Salud o bien el que podemos preparar en casa con una cucharadita de sal y otra de azúcar en agua de limón”.

Sánchez de la Cruz dijo que el promedio de agua que se debe beber al día corresponde a la composición corporal de cada persona, pero va de litro y medio a los 2 litros y medio, en sorbos o en pequeñas cantidades durante todo el día.