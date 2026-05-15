Da IEC protección especial a dos candidatos de Morena, en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Da IEC protección especial a dos candidatos de Morena, en Coahuila
    El IEC respondió afirmativamente a peticiones de Delia Hernández y Antonio Attolini. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IEC

Delia Hernández y Antonio Attolini solicitaron esquemas especiales de seguridad

El Instituto Electoral de Coahuila y la Secretaría de Gobierno estatal confirmaran la implementación de medidas de resguardo a favor del morenista Antonio Attolini Murra, quien solicitó protección derivado de la agresión que sufrió en junio de 2025 a la salida de un evento realizado en el Coliseo de Torreón.

Suman dos las candidaturas que han requerido esquemas especiales de seguridad durante la actual jornada comicial. El primer caso correspondió a Delia Hernández, tras los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en San Pedro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-alista-feria-del-tamal-y-pan-de-pulque-2026-CN20693427

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que ambas peticiones fueron atendidas favorablemente por las instancias de seguridad estatal.

Explicó que cualquier persona contendiente puede solicitar protección durante el proceso electoral, incluso si no existe una amenaza inmediata plenamente documentada, ya que el objetivo institucional es garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la competencia democrática.

GOBIERNO ESTATAL MANTIENE COORDINACIÓN PERMANENTE

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, aseguró que la administración estatal mantiene comunicación constante con los organismos electorales para responder con rapidez a cualquier requerimiento de seguridad.

Precisó que la solicitud presentada por el morenista Attolini está vinculada con la agresión sufrida hace casi un año en Torreón, y subrayó que el Gobierno del Estado no cuestiona los motivos expuestos por las candidaturas, sino que actúa de manera preventiva para salvaguardar su integridad.

IEC REPORTA PROCEDIMIENTOS ABIERTOS DURANTE CONTIENDA

De forma paralela, el Instituto Electoral informó que, hasta el momento, no existen denuncias formales relacionadas con los hechos violentos ocurridos recientemente en San Pedro; sin embargo, el organismo mantiene abiertos diversos procedimientos vinculados con el actual proceso.

Entre ellos destacan ocho procedimientos especiales sancionadores por presunta violencia política de género, además de 34 expedientes en etapa de diligencias de investigación y dos procedimientos ordinarios adicionales.

Asimismo, se reportó que alrededor de 16 recursos permanecen actualmente en revisión ante el Tribunal Electoral, en el marco del seguimiento jurídico de la contienda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IEC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Política ficción

Política ficción
true

Morena, ¿organización terrorista?
true

POLITICÓN: En Saltillo crece preocupación por presunto brote de bacteria en hospital privado
Autoridades acudieron al llamado de emergencia.

Hombre con discapacidad se quita la vida en su domicilio, en Saltillo
La paciente se encuentra internada y bajo vigilancia médica.

Mujer con enfermedad terminal atenta contra su vida y queda grave, en Saltillo
Ramón Rocamontes ha combinado su experiencia como docente y coach para construir un espacio inclusivo dentro del futbol americano en Saltillo.

Día del Maestro: Ramón Rocamontes impulsa inclusión de niños con autismo en futbol americano de Saltillo
El desabastecimiento de combustible ha dejado vacías las estaciones de servicio, incluso en zonas neurálgicas de la capital cubana.

Cuba afirma que se agotaron sus reservas de petróleo
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’