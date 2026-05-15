Da IEC protección especial a dos candidatos de Morena, en Coahuila

Suman dos las candidaturas que han requerido esquemas especiales de seguridad durante la actual jornada comicial. El primer caso correspondió a Delia Hernández, tras los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en San Pedro.

El Instituto Electoral de Coahuila y la Secretaría de Gobierno estatal confirmaran la implementación de medidas de resguardo a favor del morenista Antonio Attolini Murra, quien solicitó protección derivado de la agresión que sufrió en junio de 2025 a la salida de un evento realizado en el Coliseo de Torreón.

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que ambas peticiones fueron atendidas favorablemente por las instancias de seguridad estatal.

Explicó que cualquier persona contendiente puede solicitar protección durante el proceso electoral, incluso si no existe una amenaza inmediata plenamente documentada, ya que el objetivo institucional es garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la competencia democrática.

GOBIERNO ESTATAL MANTIENE COORDINACIÓN PERMANENTE

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, aseguró que la administración estatal mantiene comunicación constante con los organismos electorales para responder con rapidez a cualquier requerimiento de seguridad.

Precisó que la solicitud presentada por el morenista Attolini está vinculada con la agresión sufrida hace casi un año en Torreón, y subrayó que el Gobierno del Estado no cuestiona los motivos expuestos por las candidaturas, sino que actúa de manera preventiva para salvaguardar su integridad.

IEC REPORTA PROCEDIMIENTOS ABIERTOS DURANTE CONTIENDA

De forma paralela, el Instituto Electoral informó que, hasta el momento, no existen denuncias formales relacionadas con los hechos violentos ocurridos recientemente en San Pedro; sin embargo, el organismo mantiene abiertos diversos procedimientos vinculados con el actual proceso.

Entre ellos destacan ocho procedimientos especiales sancionadores por presunta violencia política de género, además de 34 expedientes en etapa de diligencias de investigación y dos procedimientos ordinarios adicionales.

Asimismo, se reportó que alrededor de 16 recursos permanecen actualmente en revisión ante el Tribunal Electoral, en el marco del seguimiento jurídico de la contienda.