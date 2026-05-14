Mujer con enfermedad terminal atenta contra su vida y queda grave, en Saltillo

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Saltillo
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    Mujer con enfermedad terminal atenta contra su vida y queda grave, en Saltillo
    La paciente se encuentra internada y bajo vigilancia médica.

Ya es su tercer intento de suicidio al sufrir intoxicación con medicamento alprazolam

María de Jesús N., de 54 años de edad, ya no soportó una enfermedad terminal y recayó en una depresión que la llevó a intentar acabar con su vida e intoxicarse con medicamentos.

La afectada se encuentra luchando por su vida en la Clínica 2 del Seguro Social, donde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ya tomó conocimiento de los hechos.

Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en la colonia Herradura, donde presuntamente realizó la ingesta del medicamento alprazolam.

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Jorge N., hijo de la afectada, informó que a las 12:00 horas le hablaron a su mamá para almorzar, sin obtener respuesta. Posteriormente, volvieron a llamarla y, al no responder, ingresó a la habitación por una ventana del patio.

A su mamá la encontró acostada sobre la cama y sin reacción, por lo que solicitó apoyo al Sistema de Emergencias 911. Indicó que una ambulancia del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU) acudió al lugar y les informó que debía ser trasladada a una clínica del IMSS por sus propios medios.

Posteriormente, la llevaron a revisión médica y observaron que la mujer presentaba dificultad para hablar y desorientación. Este 14 de mayo, alrededor de las 09:00 horas, decidieron solicitar apoyo de Bomberos para su traslado a la Clínica 2 del IMSS, donde permanece en aislamiento.

El hijo manifestó que su madre había tenido tres intentos previos de suicidio mediante ingesta de medicamento, lesiones con arma blanca y arma de fuego, y que padece cáncer, así como cuadros de depresión.

Personal médico informó a las autoridades que la paciente presenta riesgo de muerte y cuenta con metástasis en el tórax. Según la médico de turno, Cristina Marcial, el estado de salud de la paciente es grave.

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