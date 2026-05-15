POLITICÓN: En Saltillo crece preocupación por presunto brote de bacteria en hospital privado

I. BUENA MEDIDA

El anuncio realizado por la administración de Javier Díaz González, en el sentido de que los templos de la ciudad serán videovigilados mediante el sistema de cámaras urbanas de la ciudad, sin duda es un paso en la dirección correcta, pues mejora las medidas de prevención y eso contribuirá a disminuir el riesgo de que sigan ocurriendo robos como los que se han denunciado en las últimas semanas. Sin embargo, y esto trasciende las responsabilidades del Ayuntamiento, el problema de fondo sigue allí y demanda posicionamiento y acciones: algo grave pasa en una sociedad cuando ya ni siquiera los lugares sagrados escapan a la delincuencia.

II. ANÁLISIS NECESARIO

Valdrá la pena, en ese sentido, que la propia Iglesia, así como los estudiosos de las dinámicas sociales, realicen un ejercicio de análisis de la realidad que permita identificar los elementos del tejido social que se están deteriorando. Porque lo de menos, como ya se ha dicho, es la pérdida de objetos materiales. Lo verdaderamente relevante son las implicaciones que en términos comunitarios tiene el que los templos religiosos sean objeto de atracos.

III. NERVIOS COMERCIALES

Marcelo Ebrard reconoció esta semana algo que ya empezaba a preocupar al sector industrial: la revisión del T-MEC no será rápida ni sencilla. El funcionario incluso habló de revisiones constantes durante los próximos años, dejando claro que la relación comercial con Estados Unidos ya no funciona únicamente bajo reglas de libre comercio, sino también bajo presión política y amenazas de nuevos aranceles. Nos dicen que el mensaje encendió alertas, especialmente en estados industriales como Coahuila, donde buena parte de la economía depende directamente de la exportación y de la integración con el mercado norteamericano.

IV. IMPACTO EN COAHUILA

Las declaraciones de Ebrard no tardaron en generar consecuencias. Grupo Industrial Saltillo (GIS) perdió 4.46 por ciento de su valor en Bolsa y Nemak retrocedió 1.15 por ciento, reflejando el nerviosismo del mercado ante la incertidumbre del T-MEC. El golpe es relevante porque, al final, cuando se pone en duda la estabilidad comercial con Norteamérica, el impacto llega a la industria, las inversiones y el empleo en regiones como la nuestra.

V. RUMORES EN EL NORTE

Nos dicen que entre empresarios y personas relacionadas con el sector salud comenzó a crecer la preocupación por lo que estaría ocurriendo en uno de los hospitales privados más importantes del norte de Saltillo. Según comentan, existirían sospechas sobre una bacteria que ya habría afectado a algunos pacientes sin que el tema se haya reconocido oficialmente. Hasta ahora no hay información confirmada, pero el asunto ya comenzó a generar inquietud entre familias y personal médico. Mucha atención tendrá que poner en el tema el secretario de Salud, Eliud Aguirre.

VI. REVISAR A TIEMPO

Por la gravedad del tema, nos comentan que será importante realizar las inspecciones y revisiones necesarias para aclarar la situación. Porque cuando se trata de posibles contagios dentro de hospitales, lo peor que puede pasar es dejar crecer rumores e incertidumbre entre pacientes y familias. Al final, más vale revisar y descartar cualquier riesgo sanitario a tiempo que permitir que el tema siga creciendo sin información clara.

VII. BONO Y ENOJO

Nos comentan que en pleno festejo del Día del Maestro comenzó a crecer el descontento entre docentes de las secciones 35 y 38 del SNTE, luego de que el bono que recibieron este año llegó considerablemente menor al del año pasado. Muchos maestros pensaron primero que se trataba de un error aislado o de descuentos particulares, pero conforme avanzó el día y comenzaron a compartirse recibos y comentarios en redes sociales, se dieron cuenta de que la reducción había sido general. Ahora, el dirigente del SNTE y senador morenista Alfonso Cepeda tendrá que explicar qué fue lo que ocurrió.

VIII. MALESTAR Y POLÍTICA

El tema rápidamente comenzó a generar inconformidad entre docentes y grupos magisteriales en redes sociales. Nos dicen que muchos profesores daban por hecho que el bono aumentaría, como había sucedido otros años, y no esperaban una reducción generalizada. En un gremio tan amplio y políticamente activo como el magisterio, hay quienes consideran que este tipo de decisiones terminan generando desgaste y molestia interna con impacto político...

IX. ESTAFAS AL POR MAYOR

La evidencia de que el Estado de Derecho se está deteriorando a pasos agigantados en nuestro país no cesa de aparecer y eso debiera preocupar a todo mundo. Esta semana, tres ejemplos, ocurridos en un sólo día en el vecino estado de Nuevo León, sirven para documentar el pesimismo: una ejecutiva de BBVA detenida por extraer dinero de las cuentas de sus clientes; estafa con boletos para el concierto de la banda coreana BTS y venta de boletos falsos de la fase de repechaje del Mundial de Futbol colocan a la entidad gobernada por Samuel García como una a la que se le acumulan los pendientes. Claro: siempre cabe preguntar: Y por acá, ¿cómo andamos?