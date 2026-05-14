Hombre con discapacidad se quita la vida en su domicilio, en Saltillo

Una fuerte depresión llevó a un hombre con discapacidad a quitarse la vida dentro de su propia casa ubicada en la colonia El Bosque. La Unidad Especializada En Investigación De Homicidios Dolosos, de la Fiscalía General del Estado, (FGE) tomó conocimiento del lamentable hecho que se dio en calle Pinos y Francisco Naranjo. La víctima fue identificada como Jesús Amado N. quien contaba con la edad de 39 años.

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Según versiones de su hijo Bryant, informó que durante la mañana de este jueves llegó del trabajo y se fue a dormir a su recámara. Cerca de las 4:00 de la tarde despertó y, al dirigirse a la sala, observó a su padre hincado muy cerca de la protección de la puerta. De manera inmediata acudió por un cuchillo para cortar una cuerda color blanco que tenía atada al cuello y enlazada a la reja.

Luego llevó a su padre a la cama para darle primeros auxilios, y al ver que no respiraba pidió ayuda a una ambulancia. Fueron paramédicos de bomberos quienes confirmaron del fallecimiento del hombre. Mencionó que su papá tenía discapacidad, utilizaba silla de ruedas y desde hace varios años padecía diabetes. Debido a su enfermedad le amputaron la pierna izquierda y le sobrevino una infección que afectó su pierna derecha y, a finales del mes de diciembre del 2025, también le fue amputada. A partir de ahí entró en depresión y comenzó a expresarle a sus hijos que la vida no tenía sentido. También mencionó que su padre era divorciado y desconocía si contaba con pareja. Sus restos fueron llevados a las instalaciones del servicio médico forense (Semefo) para la autopsia de ley