Ramos Arizpe alista Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026

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Coahuila
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    Ramos Arizpe alista Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026
    Cocineras y productores locales ofrecerán alimentos elaborados de manera artesanal durante los tres días del evento. CORTESÍA

Más de 60 expositores participarán este fin de semana en la Plaza Principal con venta de comida típica, música y actividades culturales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe invitó a la ciudadanía a asistir a la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que se realizará del 15 al 17 de mayo en la Plaza Principal con la participación de más de 60 expositores locales.

De acuerdo con la administración municipal, el evento reunirá a cocineras, panaderos y productores de la región dedicados a la elaboración de tamales, pan de pulque y otros alimentos tradicionales característicos de la zona sureste de Coahuila.

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Las actividades se desarrollarán frente a la Presidencia Municipal, donde además de la oferta gastronómica también habrá música en vivo, actividades culturales y exhibición de autos clásicos como parte del ambiente familiar previsto para el fin de semana.

Según el Ayuntamiento, esta feria forma parte de las tradiciones gastronómicas más representativas de Ramos Arizpe y busca impulsar el consumo local y la convivencia entre familias y visitantes.

$!Tamales, pan de pulque y antojitos regionales formarán parte de la oferta gastronómica durante la feria que se realizará este fin de semana en Ramos Arizpe.
Tamales, pan de pulque y antojitos regionales formarán parte de la oferta gastronómica durante la feria que se realizará este fin de semana en Ramos Arizpe. CORTESÍA

La administración municipal señaló que durante los tres días se espera la llegada de asistentes de distintos sectores de Ramos Arizpe y municipios cercanos que cada año acuden a degustar productos típicos elaborados de manera artesanal.

Asimismo, indicó que el acceso será abierto al público y que las actividades estarán dirigidas a personas de todas las edades.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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