Ramos Arizpe alista Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe invitó a la ciudadanía a asistir a la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que se realizará del 15 al 17 de mayo en la Plaza Principal con la participación de más de 60 expositores locales. De acuerdo con la administración municipal, el evento reunirá a cocineras, panaderos y productores de la región dedicados a la elaboración de tamales, pan de pulque y otros alimentos tradicionales característicos de la zona sureste de Coahuila.

Las actividades se desarrollarán frente a la Presidencia Municipal, donde además de la oferta gastronómica también habrá música en vivo, actividades culturales y exhibición de autos clásicos como parte del ambiente familiar previsto para el fin de semana. Según el Ayuntamiento, esta feria forma parte de las tradiciones gastronómicas más representativas de Ramos Arizpe y busca impulsar el consumo local y la convivencia entre familias y visitantes.

La administración municipal señaló que durante los tres días se espera la llegada de asistentes de distintos sectores de Ramos Arizpe y municipios cercanos que cada año acuden a degustar productos típicos elaborados de manera artesanal. Asimismo, indicó que el acceso será abierto al público y que las actividades estarán dirigidas a personas de todas las edades.

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